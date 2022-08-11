Выход судна с зерном из порта Одесчины задерживается из-за плохой погоды - Минобороны Турции
Судно, которое планировало сегодня, 11 августа, выйти "зерновым коридором" из одесского порта для отгрузки зерна, не начало рейс из-за непогоды
Об этом написали в твиттере Министерства обороны Турции .
"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта "Черноморск" для отгрузки зерна, не смогло начать рейс из-за плохой погоды и состояния моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, два корабля после вчерашней проверки направляются в Украину.
"Разгрузочные работы судов в украинских портах продолжаются", - добавили в ведомстве.
- Напомним, 87 судов с украденным зерном из Украины прошли через страны Ближнего Востока с участием армии РФ.
- 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном пришвартовалось в турецком порту Мерсин.
- 9 августа Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта. Отправитель теперь ищет нового покупателя в Триполи или другом порту.
- 8 августа Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта.
- В преддверии западные журналисты сообщили детали "зернового коридора" для украинского зерна.
- 7 августа посол Украины в Ливане сообщил , что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается – ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости.
- 2 августа министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.
- 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.
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