Об этом Зеленский написал в telegram .

"В ходе первого в истории двусторонних отношений телефонного разговора с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али рассказал об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, незаконной блокировке судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины. Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира", - сообщил он.

Он отметил, что Украина отправила в Эфиопию около 300 тысяч тонн продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine, Эфиопия получила 90 тысяч тонн украинского зерна.

Президент Украины заявил, что Украина и дальше готова быть гарантом мировой продовольственной безопасности и подчеркнул, что сейчас необходимо создать площадку для диалога со странами Африки: "Голос Эфиопии, Африканского Союза, всей Африки очень важен для нас".

Зеленский добавил, что Украина также заинтересована в развитии двусторонних отношений с Эфиопией в области безопасности, цифровизации и т.д.