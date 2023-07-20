Выход РФ из "зернового соглашения", обстрелы портов и незаконная блокировка судоходства: Зеленский провел разговор с премьер-министром Эфиопии
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июля, провел первый в истории двусторонних отношений разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али
Об этом Зеленский написал в telegram .
"В ходе первого в истории двусторонних отношений телефонного разговора с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али рассказал об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, незаконной блокировке судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины. Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира", - сообщил он.
Он отметил, что Украина отправила в Эфиопию около 300 тысяч тонн продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine, Эфиопия получила 90 тысяч тонн украинского зерна.
Президент Украины заявил, что Украина и дальше готова быть гарантом мировой продовольственной безопасности и подчеркнул, что сейчас необходимо создать площадку для диалога со странами Африки: "Голос Эфиопии, Африканского Союза, всей Африки очень важен для нас".
Зеленский добавил, что Украина также заинтересована в развитии двусторонних отношений с Эфиопией в области безопасности, цифровизации и т.д.
- 20 июля министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил , что выход РФ из зернового соглашения и его угрозы обстреливать украинские суда это "пощечина странам Африки", которые зависят от зерна Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.63
Покупка 36.63Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное