Об этом говорится на сайте ЕС .

Он отметил необходимость оказывать именно ту поддержку, в которой нуждается Украина.

"Министрам придется обсудить, как действовать дальше, но выход только один: увеличить военную поддержку Украины. Если ее бомбят, мы должны обеспечить средства ПВО. Если россияне используют беспилотники, мы должны предоставить украинцам противовоздушные средства для уничтожения этих беспилотников. Но массированые атаки этих последних трех ночей требуют ответа с нашей стороны, ответ может быть только один, кроме риторики, – предоставление дополнительных военных ресурсов", - говорит Боррель.

Глава Евродипломатии заявил, что намерен представить предложение по увеличению поддержки Украины через Европейский фонд мира. Пока чиновник не отметил, о какой сумме поддержки идет речь.

Он подчеркнул, что ситуация в Одесском порту сложная и нетипичная.

"В Одесском порту сейчас очень тяжелая ситуация. Это что-то новое, потому что до сих пор зерно хотя экспортировали, но не уничтожали", - сказал Боррель.

Он отметил, что то, что РФ сочтет любое судно военным кораблем, является шагом дальше, для препятствования экспорту зерна из Украины. Боррель отмечает, что это приведет к последствиям как в самой Украине, так и во всем мире.

"Это имеет два вида последствий: во-первых, для самой Украины – лишение ее ресурсов – и во-вторых, для остального мира, лишающегося критического сырья", - пояснил дипломат.

Прекращение Россией действия "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи в Черном море.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ в зерновое соглашение и потребовал их немедленного выполнения.