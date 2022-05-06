"Выход один – 200-й или 300-й": оккупант рассказал жене, что в одном из соединений армии РФ из 800 военных осталось около 50
Оккупант жалуется своей жене на руководство, потому что российская армия потеряла 750 из 800 военных только в одном из соединений
Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки телефонный разговор.
"Нас уже почти нет", – сказал военнослужащий этого соединения.
Он считает, что сейчас у него две перспективы: гибель или ранение, иначе из Украины он не вернется.
В то же время он хочет отказаться от участия в войне, как это уже сделали другие военные, однако не знает, удастся ли ему.
"Потому что здесь только один выход. Или 200-й или 300-й. Другого выхода здесь нет", - жалуется оккупант жене.
- В Харьковской области СБУ захватила в плен 11 российских снайперов, в Хмельницкой области - обезвредила группу диверсантов. Всего с начала войны подразделения СБУ ликвидировали более 140 вражеских ДРГ и разоблачили 4 тыс. коллаборантов.
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