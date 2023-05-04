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"Выход на границы 1991 года - не означает окончания войны": военнослужащий Фирсов о предстоящем контрнаступлении ВСУ

4 мая, 2023 четверг
15:24
Война с Россией

Военнослужащий ВСУ, народный депутат Украины VII и VIII созыва Егор Фирсов заявил, что выход ВСУ на границы 1991 - не будет означать окончания войны

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"Мы слушаем в том числе и радиоперехват, их реакции по нашему наступлению. По Бахмутскому району, со стороны Горловки, преимущественно с квадрокоптера мы видим их с лопатами, как они окапываются, возводят всевозможные фортификационные сооружения, мы туда, конечно, "насыпаем" и разрушаем таким образом их планы, но понимание того, что они боятся стопроцентное", – отметил военнослужащий.

Также он добавил, что у украинского войска есть доверие к военному командованию, поэтому как только Генеральным штабом ВСУ будет принято решение относительно начала контрнаступательных действий - украинское войско будет выполнять все необходимые действия.

Относительно общества Фирсов вспомнил, что в 2014-16 годах была дискуссия относительно того, "нужно ли освобождать Донбасс" и отметил, что сейчас, после начала полномасштабного вторжения такой дискуссии нет и вся страна понимает, что "за свою территорию нужно бороться до последнего нашей селаи".

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Отвечая на вопрос общего ожидания от контрнаступления, он добавил, что цель украинского войска - скорее выйти на границу 1991 года.

"Я здесь сделаю маленький акцент: выход на границу 1991 года – не означает окончания войны, не означает нашу победу. Потому что враг снова будет продолжать запускать по жилым домам. Тем не менее, победой минимум можно считать то, когда мы будем контролировать границу 1991 года и большинство ребят, которые в ТРО Донецкой области вернутся в свои города: Горловку, Донецк, Мариуполь, Макеевку и т.д.", - отметил Фирсов.

  • 4 мая сообщалось, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ныне находящийся на фронте, угрожает остановить контрнаступление ВСУ тактическим ядерным оружием.
военные силы Украины
Донетчина
Военные новости
наступление ВСУ
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