Встреча в формате "Рамштайн"

Итак, начнем с новостей об оружии. Встреча в " Рамштайне ", когда заявили о передаче значительного количества ракет в комплексы средней дальности NASAMS и ближнего действия Avenger, имела продолжение. Сегодня министр иностранных дел Италии заявил о том, что совместно с Францией готовят к передаче в Украину известный комплекс SAMP/T , который, как и Patriot, может сбивать баллистические ракеты противника. Это будет в шестом пакете, который Италия готовит к передаче Украине. Это достаточно важная новость.

Теперь о танках. Кроме того, что встреча в "Рамштайне" в принципе не завершилась эпохальным решением о передаче нам Leopard , на самом деле Украина уже договорилась о подготовке наших экипажей, чтобы они воевали и на Challenger, и на Leopard, что является основой того, что танки мы получим ближайшим. иногда. Стало известно, что Польша , кроме создания меньшей коалиции на поставки Leopard, заявила о более интересном и важном шаге. Речь идет о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна готовит к передаче ВСУ очередную партию танков Т-72 и БМП-1. Их количества хватит для формирования одной бригады. Это будет где-то 40 танков и 100 БМП. Также известно, что Польша обязуется подготовить личный состав для этой бригады. Это достаточно хорошие новости, которые говорят. что Польша и другие страны работают, чтобы обеспечить нашу победу над РФ как можно скорее.

Военный и кандидат исторических наук Роман Пономаренко заметил, что если сравнивать нынешнюю ситуацию с 1919 годом, то, прежде всего, сегодня Украина единственная. В 1919 году мы были разделены. ЗУНР и УНР, хоть и имели общие интересы, но каждая вела свою войну. Армия ЗУНР часто не очень хорошо показывала себя в боях на территории континентальной Украины, что привело к определенным историческим событиям. Сейчас у Украины единственный военный лагерь. И на западе и на востоке наш народ един и показывает свое стремление победить в этой войне, отстоять право на независимое государство, существование.

Вероятность нового наступления РФ

По словам Романа Пономаренко, Герасимов грезит операцией уровня Второй мировой войны: большое окружение, танковые клинья, масса самолетов в воздухе, артиллерийские подготовки. Он давно мечтает оказаться в условиях, когда можно применить множество войск, бросать заранее не батальонно-тактические группы, как раньше, а целые полки и дивизии. Сейчас он имеет для этого ресурс, Россия провела мобилизацию, загнали в армию, по разным оценкам 300 – 500 тыс. человек, мобилизация там продолжается, новые части формируют. Человеческий ресурс у них для этого есть. Что там с техникой, уже скоро будем видеть. Роман Пономаренко считает, что РФ насобирает техники на одно большое наступление, поэтому нужно быть готовыми к тому, что они не будут ждать весной, пока до нас дойдет помощь США и других союзников, а попытаться сделать наступление к подходу помощи.

Возможное наступление РФ на Запорожском направлении

Запорожье выгодно россиянам тем, что есть конкретная цель наступления - непосредственно город Запорожье, который они объявили своим, который считают оккупированным Украиной в своем больном воображении. Если они проведут успешное наступление, то теоретически, как они планируют, захватят Запорожье – это действительно большая победа. Если сравнивать захваты Запорожья и Соледара, областной центр и пгт, то кому будут отдавать предпочтение… Это единственный участок фронта, где они могут попытаться добиться быстрого успеха, потому что под Бахмутом у них не выходит. Даже после падения Соледара фронт наш не рухнул, бои продолжаются, оборона наша достаточно крепкая. На других участках фронта – так же. В Запорожском направлении у них по крайней мере есть цель, которую они могут попытаться достичь. Нам очень выгодно сидеть в обороне и перемалывать российские резервы изо дня в день, неделю за неделей, месяц за месяцем, как мы делаем под Бахмутом. Там у россиян огромные потери в технике, людях, ресурсах. Если тенденция продолжится, это можно только приветствовать.

Итоги "Рамштайна"

Встреча прошла более-менее нормально. Мы получили качественную, хорошую технику. Пусть не танки, но эти бронемашины, артиллерийские снаряды, пушки и ракеты, которые нам обещали и, видимо, в ближайшее время получим, действительно мощное оружие, которое пригодится нам. Без нее нам было бы гораздо труднее. Танки придут, и Leopard, и Abrams рано или поздно мы получим. Конечно, хотелось бы, чтобы быстрее это произошло, чтобы не затягивать введение их в бой, но наши союзники не готовы поставлять нам качественные танки в товарном количестве. Если мы оцениваем итоги "Рамштайна", то, когда говорим о бронетехнике, следует учесть, что значительные пакеты военной помощи от США, где есть 106 БМП, если Bradley сочетать с предыдущим пакетом, около 100 БТР Striker. Если мы говорим о БТР-М113, эти пакеты четко ориентированы на формирование вполне боеспособных тактических групп. Мы говорим, что можно сформировать три батальонно-тактические группы, используя именно тяжелые БМП Bradley и Marter и БТР Striker. Этот вполне прагматичный подход означает, что динамика в подходах к снабжению оружием изменяется. Это является существенным положительным показателем "Рамштайна". Тем более, что после этого руководство США и Пентагона говорили, что Украина будет получать всю технику и оружие, необходимое для победы на поле боя. Так же в "Рамштайне" упомянули и о значительном пакете артиллерийских систем, которые также являются важной составляющей батальонных групп, которые можно формировать на основании этих образцов бронетехники.

Полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что встречу следует рассматривать как положительную, потому что получение 58 бронетранспортеров Bradley - возможность перевооружить по крайней мере два механизированных батальона на современную боевую машину, которая на поле боя преобладает все, что есть у противника. Получение ЗРК, боеприпасов – очень важный прогресс. Что касается танков, конечно нам постоянно хочется большего. Польша нам уже передала более 250 танков Т-72 – это 2,5 танковые бригады, это очень много.

Советы США не торопиться с наступлением ВСУ

Виктор Кевлюк попытался найти источник этих заявлений. Кроме высокопоставленного человека из Белого дома, никаких других сообщений найти не удалось. Можно заключить, что эта рекомендация сугубо политическая. Она логична, ведь это одновременное получение большого количества современного вооружения, которого до этого в ВСУ не было. Во-вторых, слаживание подразделений. Кроме публикации в Reuters , были и другие, которые так же говорили, что, учитывая обременительные и изнурительные боевые действия вокруг Бахмута, нужно более рационально планировать боевые операции. Это нашло отголосок на заседании Ставки Верховного главнокомандующего , когда впервые сказали, что нужно обратить внимание на подготовку младших командиров. Это важный элемент успеха в поле боя. С одной стороны есть образцы вооружения, которого может быть много, а с другой - навыки и взаимодействие самих воинов на поле боя. Думаю, эти показатели также накладываются на пожелание США повысить обучение личного состава. США и Польша берут на себя важное бремя, когда готовят его. Та же танковая бригада, которую нам собирается передавать Польша, они обещают научить и солдат. Когда мы говорим о Leopard, Challenger, обучение начинается уже в ближайшее время, поэтому ставка на обученный персонал также является коэффициентом умножения силы, который крайне важен для ВСУ, когда противник использует численность без стремления повышать навыки личного состава, а просто использует живую силу. Вместо огненных валов – человеческие валы, как мы видим на примере Бахмута. Поэтому американская и британская стороны неоднократно говорили нам, что если попытаться переиграть армию РФ линейным путем, то есть за счет такого же количества танков, артиллерии этого не получится, поэтому делайте ставку на асимметричные подходы. Когда говорим об асимметричных подходах к воинам, это повышение навыков, а когда говорим, в частности, об артиллерии, то в том же пакете "Рамштайна" было много высокоточных боеприпасов. То есть они дают уничтожать цели с меньшим количеством затрат нагрузки и обеспечивать более высокую эффективность на поле боя. В этот раз мы говорим где-то о 400 боеприпасах Escalibur, в общем пакете по 90 тыс. образцов других артиллерийских снарядов разных калибров.

Роль артиллерии в войне

Кстати, по поводу артиллерии. Сегодня во включении артиллерист из Бахмута рассказывал, что враг снова повышает интенсивность использования артиллерии. Действительно, они сконцентрировали все свои возможности на Бахмутском направлении и снова подтягивают артиллерию. Когда мы говорим об украинской артиллерии, то общее количество боеприпасов, выстреленных нашей артиллерией стандартов НАТО, - это около 100 тыс. в месяц. Это показатели в пределах 3 – 4 тыс. в сутки. Это меньше, чем показатели в распоряжении противника, хотя наша военная разведка рассказывала, что уже в марте следует ожидать, что враг начнет истощаться с этими запасами боеприпасов и выйдет на показатель до 10 тыс. выстрелов в сутки, но 3 - 4 тыс. у. нас на сегодня и 10 тыс. у противника в марте с понижением до 20 тыс. до 10 тыс. выстрелов. Все равно мы видим определенную диспропорцию. Ее покрывают высокоточные боеприпасы, используемые сегодня нашей артиллерией. В любом случае, когда мы говорим о наступлении, эти высокоточные показатели важны, но недостаточны, ведь для подготовки и проведения наступления нужны бронетехника и артиллерия нам, чтобы создать собственный огненный вал для уничтожения противника, в том числе на том же Запорожском направлении, где враг существенно укрепил свою оборону, обеспечил значительный переброс техники и понимает риски, что если не удержит свой южный фронт, то будет расчленение группировки РФ. Тогда врагу не поздоровится из-за того, что оно потери поставок от российских областей, которые сейчас действительно насыщают Юг из РФ и Крыма.

Интервью Скибицкого о новом наступлении РФ

Кстати, сегодня было интересно интервью представителя ГУР, где Скибицкий оценивал перспективы наступательных действий России в ближайшее время. Он сказал, что основная активность российской армии, по оценкам разведки, будет на двух направлениях: прежде всего Донецкое и Луганское. Это отражает усилия и совпадает с реалиями, которые мы видим сейчас на поле боя. По словам Скибицкого, примерно в феврале - марте будут бои за происходящую Луганскую область и враг будет пытаться взять под контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковщины. Кстати, мы неоднократно рассказывали в наших обзорах происходящее в Сватове и Кременной. Сейчас там, по оценкам ГУР, враг будет пытаться провести такие боевые действия, чтобы обеспечить и сохранение обороны, и дальнейшее продвижение в сторону нашей обороны, что, собственно, маловероятно, но оценки разведки выглядят именно так. Также ГУР вспоминает, что будут активные действия в направлении Бахмута и дальше Соледара, но активные боевые действия на Юге Украины разведка расценивает как маловероятные, так же как и наступление со стороны Беларуси. Фактически это отражение реальных сил противника, которые хватает на боевые действия только на одном оперативном направлении - на Донетчине и Луганщине, которые обеспечивают прежде всего политическую миссию, стоящую перед военным руководством РФ, - выйти на границы этих областей. Главная политическая задача, которую сегодня уже выполняет непосредственно генерал Герасимов. Он так же начинает воплотить практику Жукова, не считая утрат личного состава, а перебирая опыт группы Вагнера. Произошло еще одно изменение в российском военном руководстве – главе воздушно-десантных сил РФ. Это вызвало удивление в сообществе РФ, потому что считали, что нынешний командующий был абсолютно эффективным человеком, а видим, что состоялся клинч между Герасимовым и руководителем воздушно-десантных сил, ведь Герасимов стал использовать десантников, как и на первом этапе войны, для обычного наступления . Это отчасти отразилось в боевых действиях по захвату Соледара, где десантные подразделения РФ провели активные попытки противодействия нашей обороне, отчасти им это удалось. В любом случае видим, динамика, связанная с приоритетами в определении действий противника, не меняется: выйти на админграницу Донетчины и Луганщины, а когда говорим о Юге, Запорожском направлении, то атаки день - два спустя, как в зоне Орехова и Гуляйполе взводные подразделения РФ пытались атаковать, получили по зубам и вернулись на свои позиции, можно считать зондирующими, чтобы проверить прочность нашей обороны и создать условия, чтобы минимизировать риски наступательных действий Украины. Но вопрос, когда будет наше наступление, остается самым сложным для нашего населения и экспертов, ведь без эффективно подготовленных подразделений и достаточного количества резервов проводить наступление было бы преждевременно. Будем смотреть на то, что происходит со снабжением военной помощи, овладением ею и созданием условий для эффективных контрнаступательных действий, которые готовит наш Генштаб.

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