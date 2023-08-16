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Эксклюзив

Выход ко второй линии обороны РФ и продвижение в перспективе: военный эксперт Коваленко объяснил важность деоккупации Урожайного

16 августа, 2023 среда
15:24
Война с Россией

Благодаря деоккупации Урожайного в Донецкой области Силы обороны Украины имеют прямой выход на вторую линию обороны россиян именно в этой локации

Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"После Урожайного открывается путь к Старомлиновке. Это один из очень серьезных опорных пунктов у российских кафиров уже по второй линии обороны. Мы можем говорить о том, что сейчас Силы обороны Украины имеют прямой выход на вторую линию обороны россиян именно в этой локации. Дальше - это процесс расширения плацдарма, особенно по левому флангу", – сказал он.

Коваленко добавил, что Урожайное позволяет ВСУ по левому флангу расширять плацдарм и иметь выход на еще один интересный населенный пункт – небольшое село Керменчик.

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"Это не только населенный пункт на одном из путей, там очень важный объект - это господствующая высота. Контроль над которой нам позволит иметь огневой контроль по всему радиусу действия нашей артиллерии. Урожайное - это действительно очень важное достижение, которое в перспективе значительно изменит ситуацию на этой локации и повлечет за собой продвижение и другие наши интенсивные действия по второй линии обороны врага", - подытожил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

13 июля Генштаб сообщил, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка-Новопокровка ВСУ имела некоторые успехи .

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

29 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об успехах на Бердянском и Мариупольском направлениях.

31 июля сообщалось в общей сложности за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

1 августа военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что западнее Угледара продолжаются бои за Приютное и Новодонецкое.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

5 августа командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал, что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

10 августа в Генштабе заявили, что Силы обороны имели успех возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского.

15 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил , что ВСУ имели успех в направлении Урожайного, закрепляются на достигнутых рубежах.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах

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деоккупация Украины
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