Выход инвесторов из украинских ценных бумаг не понесет риска для финансовой стабильности Украины, – Кушнирук

Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил в эфире программы "О деньгах с Александром Морщавкой" на Еспресо.TV.



"Их не так много, чтобы это спровоцировало достаточно существенное обесценивание гривны", – сказал он.



Кушнирук подчеркнул, что инвесторы продают украинские бонды на негативных ожиданиях, связанных в первую очередь с риском российской военной агрессии.



"Это касается как иностранцев, так и украинского бизнеса и населения", - добавил экономист.



Напомним, еврооблигации Украины с начала недели значительно подешевели. Параллельно с этим повысились ставки доходности украинских ценных бумаг, согласно которым Министерство финансов привлекает средства.