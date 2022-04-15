Министерство обороны Украины потролило командование Черноморского флота РФ после успешного уничтожения крейсера "Москва" и напомнило об "альтернативном" выходе для военных кораблей.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.

Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.

В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.

А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.

"Министерство обороны Украины напоминает ВМС России, что Черноморские проливы закрыты только для входа. Оставляемая на плаву часть вашего флота все еще имеет выход", – говорится в публикации.

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