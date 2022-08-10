Об этом Рефат Чубаров написал в Telegram.

"Взрывы на российской авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму – первый звонок россиянам, незаконно находящимся в АРК, чтобы немедленно покинуть полуостров, — считает глава Меджлиса.

"Граждане России, незаконно находящиеся/поселившиеся в оккупированном РФ Крыму! Как только вы получили первый "звонок", указывающий вам немедленно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма", — написал Чубаров.

"Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте времени, выезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!" – добавил Чубаров.