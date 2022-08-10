Выигрывает тот, кто уже сейчас пересечет Крымский мост, — Чубаров призвал россиян уезжать с оккупированного полуострова
Глава Меджлиса крымскотатарского народа призвал россиян не тратить попусту время и уезжать из оккупированного украинского Крыма
Об этом Рефат Чубаров написал в Telegram.
"Взрывы на российской авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму – первый звонок россиянам, незаконно находящимся в АРК, чтобы немедленно покинуть полуостров, — считает глава Меджлиса.
"Граждане России, незаконно находящиеся/поселившиеся в оккупированном РФ Крыму! Как только вы получили первый "звонок", указывающий вам немедленно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма", — написал Чубаров.
"Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте времени, выезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!" – добавил Чубаров.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.
- В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.58
Покупка 38.58Продажа 39.59
-
EUR
Покупка 38.96Продажа 40.11
- Актуальное
- Важное