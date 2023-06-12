"Выиграл 8 раундов": Украинский боксер заявил, что его осудили в бою за титул WBC
Украинец Сергей Деревянченко не согласился с решением судей, отдавших мексиканцу Хайме Мунгуи победу в бою за титул WBC Silver
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Деревянченко, в поединке против Мунгуи за "серебряный" титул Всемирного боксерского совета во втором среднем весе (до 76,2 кг) он выиграл по меньшей мере восемь раундов, поэтому потребует у мексиканца реванша.
"Это было близкое сражение. Думаю, я победил. Я контролировал каждый раунд. Я выиграл восемь раундов. Я хочу реванш. Я не расстроен, потому что знаю, что выиграл бой. Чувствовал, что победил, потому что болельщики были за меня. Я уважаю это. Я бьюсь для людей", – сказал Деревянченко.
Судьи по итогам 12 раундов единодушно отдали Мунгуи победу над Деревянченко – 115:112, 114:113, 114:113. В заключительной трехминутке мексиканец отправил украинца в нокдаун ударом по корпусу.
- 31 июля 2022 Сергей Деревянченко выиграл у американца Джошуа Конли и одержал первую с 2019 года победу.
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