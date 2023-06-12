Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Деревянченко, в поединке против Мунгуи за "серебряный" титул Всемирного боксерского совета во втором среднем весе (до 76,2 кг) он выиграл по меньшей мере восемь раундов, поэтому потребует у мексиканца реванша.

"Это было близкое сражение. Думаю, я победил. Я контролировал каждый раунд. Я выиграл восемь раундов. Я хочу реванш. Я не расстроен, потому что знаю, что выиграл бой. Чувствовал, что победил, потому что болельщики были за меня. Я уважаю это. Я бьюсь для людей", – сказал Деревянченко.

Судьи по итогам 12 раундов единодушно отдали Мунгуи победу над Деревянченко – 115:112, 114:113, 114:113. В заключительной трехминутке мексиканец отправил украинца в нокдаун ударом по корпусу.