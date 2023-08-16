Выгорела почти вся заповедная зона: на оккупированном Джарилгаче пожар уничтожил 16 кв. км территории
На оккупированном заповедном острове Джарилгач в Херсонской области лесной пожар уничтожил 16 кв. км территории: остров пылал почти неделю
Об этом сообщила в комментарии проекта Радио Свобода "Новости Приазовья" директор Джарилгацкого национального природного парка Ирина Сабашенко.
По ее словам, пожар длился около недели: данные космоснимков свидетельствуют, что он начался 4-5 августа. По состоянию на 11 августа пожар прекратился.
Директор предполагает, что возгорание, в результате которого выгорели ценные и редкие виды растений, было вызвано оккупантами, которые обустроили на острове полигон.
"Скорее всего, было возгорание растительного покрова, поэтому так произошло. У нас выгорела почти вся заповедная зона, там сконцентрирована основная часть всех ценных видов, всех частей степных экосистем, редких видов, которые занесены в "Зеленую книгу Украины", а судьба животных нам вообще неизвестна", - рассказала Сабашенко.
Она добавила, что информацию о пожаре на Джарилгаче передали в Херсонскую областную прокуратуру и Офис генерального прокурора. Данные также направили в Государственную экологическую инспекцию: работники Департамента экологии должны вынести их на рассмотрение комиссии, чтобы подсчитать нанесенный Россией ущерб.
- Российские кафиры обустроили остров Джарилгач Херсонской области под военный полигон, где проводят подготовку мобилизованных, в том числе со стрельбой артподразделений.
- Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов сообщил, что в период с 28 по 29 июня в восточной части Джарилгача, где расположены основные лесные массивы, произошел пожар. Российские оккупанты уничтожили всю растительность на заповедном острове.
- 5 августа стало известно, что в течение 5 дней горит самый ценный степной участок в Джарилгацком национальном природном парке. Эта часть ограничена даже для посещения людьми.
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