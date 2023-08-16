Об этом сообщила в комментарии проекта Радио Свобода "Новости Приазовья" директор Джарилгацкого национального природного парка Ирина Сабашенко.

По ее словам, пожар длился около недели: данные космоснимков свидетельствуют, что он начался 4-5 августа. По состоянию на 11 августа пожар прекратился.

Директор предполагает, что возгорание, в результате которого выгорели ценные и редкие виды растений, было вызвано оккупантами, которые обустроили на острове полигон.

"Скорее всего, было возгорание растительного покрова, поэтому так произошло. У нас выгорела почти вся заповедная зона, там сконцентрирована основная часть всех ценных видов, всех частей степных экосистем, редких видов, которые занесены в "Зеленую книгу Украины", а судьба животных нам вообще неизвестна", - рассказала Сабашенко.

Она добавила, что информацию о пожаре на Джарилгаче передали в Херсонскую областную прокуратуру и Офис генерального прокурора. Данные также направили в Государственную экологическую инспекцию: работники Департамента экологии должны вынести их на рассмотрение комиссии, чтобы подсчитать нанесенный Россией ущерб.