"Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику. Остановите военных преступников": Кулеба требует от мира полностью изолировать РФ

Об этом Кулеба написал в Twitter, прикрепив фото столичной многоэтажки, в которую попала российская ракета.



"Киев - наш прекрасный, мирный город - пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!" – написал Кулеба.

Напомним, утром 26 февраля российская ракета попала в многоэтажный жилой дом по проспекту Лобановского, 6А в Киеве.