"Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику. Остановите военных преступников": Кулеба требует от мира полностью изолировать РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от мирового сообщества сокрушительных ударов по экономике РФ и тотальной дипломатической изоляции за войну с Украиной
Об этом Кулеба написал в Twitter, прикрепив фото столичной многоэтажки, в которую попала российская ракета.
"Киев - наш прекрасный, мирный город - пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!" – написал Кулеба.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное