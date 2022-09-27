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Выгонял жителей Ирпеня на мины, расстрелял мужчину: россиянину объявили подозрение в военных преступлениях

27 сентября, 2022 вторник
17:30
война с Россией

Военнослужащий РФ подозревается в вынуждении гражданских проходить по заминированному лесу и расстрелу мирного жителя

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора установлено и заочно уведомлено о подозрении военнослужащему одного из подразделений воздушно-десантно-штурмового полка вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Стало известно, что 5 марта 2022 года военнослужащий РФ по предварительному сговору с другими неустановленными пение служащими совершили обход квартир многоэтажки. В одной из которых, оккупанты угрожали трем жителям убийством, стреляли над головой и у ног.

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Кроме того, сообщается, что ради развлечения они заставляли гражданских пройти по заминированной части леса.

"После этого одного из потерпевших, на момент издевательств находившегося в беспомощном состоянии со связанными за спиной руками, военнослужащий РФ убил, умышленно расстреляв из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляют следственные управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Нацполиции Украины по оперативному сопровождению Департамента защиты общества и государства Нацполиции Украины.

  • 27 сентября стало известно, что оккупанты заставляют жителей Энергодара "голосовать" на псевдореферендуме, угрожая мобилизацией в случае отказа.

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