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Выгоды и возможности аренды автомобилей для корпоративных клиентов от BLS

28 августа, 2023 понедельник
16:24
Общество

Аренда авто для корпоративных клиентов – это удобная и выгодная услуга, которая поможет в нужное время суток иметь автомобиль с учетом собственных потребностей по функциональности, мощности, внешнему виду и другим характеристикам

Сотрудничество с компаниями по аренде транспортных средств – хорошее решение, позволяющее по доступным ценам оформить услугу проката на одну или несколько машин. Это лишь часть преимуществ, предоставляемых арендой транспортных средств для бизнеса.

В чем преимущества аренды для корпоративных клиентов?

Такая услуга, как прокат автомобилей, имеет множество преимуществ для корпоративных клиентов. Их следует учитывать при принятии решения об использовании сервиса BLS. Среди главных:

  1. Экономия денежных ресурсов. Аренда автомобиля позволяет избежать значительных расходов, связанных с покупкой нового автомобиля, таких как первоначальный взнос, платежи за кредит, страховка, налоги и другие.
  2. Постоянно обновляемый автопарк. Аренда позволяет корпорациям оперативно модернизировать автопарк с учетом потребностей, заменяя подержанные автомобили на новые модели без необходимости продаж или обмена.
  3. Гибкость и масштабируемость. Компании могут адаптировать размер автопарка в зависимости от потребностей и изменений бизнес-плана. Это особенно актуально в условиях роста или спада деятельности.
  4. Минимизация административных и бытовых задач. Арендодатели обычно берут на себя обязанности по техническому обслуживанию, ремонту, страхованию и обслуживанию автомобилей, что снимает часть административной нагрузки с корпоративных клиентов.
  5. Оптимизация налоговых обязательств. В некоторых юрисдикциях расходы на аренду автомобилей могут быть отнесены на вычеты при исчислении налогов, что может способствовать снижению налогового бремени компании.
  6. Специализированный автопарк. Для конкретных корпоративных потребностей можно выбирать особый транспорт, отвечающий требованиям и характеру бизнеса.
  7. Сервис и поддержка 24/7. Арендная компания оказывает круглосуточную поддержку технической помощи, обеспечивающей оперативную реакцию на возможные неполадки или аварии.
  8. Меньше риска потери стоимости. Поскольку компания не является владельцем автомобилей, ей не нужно беспокоиться об обесценивании стоимости авто со временем.
  9. Обновленные технологии и безопасность. Арендодатель постоянно обновляет свой автопарк по новым технологиям безопасности и другим инновациям, что позволяет корпорациям использовать современные и надежные автомобили.
  10. Сосредоточение на бизнес-заданиях. Аренда автомобилей помогает сосредоточиться на основных деятельности компании вместо расходования времени и ресурсов на управление, ремонт, уход за автопарком.

Учитывая эти преимущества, многие корпорации выбирают аренду автомобилей как стратегический подход к решению вопросов, связанных с транспортом.

Почему BLS?

В компании BLS предлагается выгодная аренда авто для юридических лиц. Клиент получает широкий выбор транспортных средств известных марок – Hyundai, Volkswagen, Nissan, Peugeot. Smart, BMW, Tesla и других, отсутствие необходимости во вкладе, а взять авто можно на любой срок от 1 дня.

Сотрудничество с BLS позволяет рассчитывать на индивидуальное утверждение ценовой политики, анализ и аудит потребностей бизнеса в транспорте с подбором авто.

При наличии каких-либо вопросов или сложностей рационально обратиться к оператору с помощью телефона или в онлайн-режиме, что позволит получить консультацию или помощь в оформлении заказа.

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