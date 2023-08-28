Выгоды и возможности аренды автомобилей для корпоративных клиентов от BLS
Аренда авто для корпоративных клиентов – это удобная и выгодная услуга, которая поможет в нужное время суток иметь автомобиль с учетом собственных потребностей по функциональности, мощности, внешнему виду и другим характеристикам
Сотрудничество с компаниями по аренде транспортных средств – хорошее решение, позволяющее по доступным ценам оформить услугу проката на одну или несколько машин. Это лишь часть преимуществ, предоставляемых арендой транспортных средств для бизнеса.
В чем преимущества аренды для корпоративных клиентов?
Такая услуга, как прокат автомобилей, имеет множество преимуществ для корпоративных клиентов. Их следует учитывать при принятии решения об использовании сервиса BLS. Среди главных:
- Экономия денежных ресурсов. Аренда автомобиля позволяет избежать значительных расходов, связанных с покупкой нового автомобиля, таких как первоначальный взнос, платежи за кредит, страховка, налоги и другие.
- Постоянно обновляемый автопарк. Аренда позволяет корпорациям оперативно модернизировать автопарк с учетом потребностей, заменяя подержанные автомобили на новые модели без необходимости продаж или обмена.
- Гибкость и масштабируемость. Компании могут адаптировать размер автопарка в зависимости от потребностей и изменений бизнес-плана. Это особенно актуально в условиях роста или спада деятельности.
- Минимизация административных и бытовых задач. Арендодатели обычно берут на себя обязанности по техническому обслуживанию, ремонту, страхованию и обслуживанию автомобилей, что снимает часть административной нагрузки с корпоративных клиентов.
- Оптимизация налоговых обязательств. В некоторых юрисдикциях расходы на аренду автомобилей могут быть отнесены на вычеты при исчислении налогов, что может способствовать снижению налогового бремени компании.
- Специализированный автопарк. Для конкретных корпоративных потребностей можно выбирать особый транспорт, отвечающий требованиям и характеру бизнеса.
- Сервис и поддержка 24/7. Арендная компания оказывает круглосуточную поддержку технической помощи, обеспечивающей оперативную реакцию на возможные неполадки или аварии.
- Меньше риска потери стоимости. Поскольку компания не является владельцем автомобилей, ей не нужно беспокоиться об обесценивании стоимости авто со временем.
- Обновленные технологии и безопасность. Арендодатель постоянно обновляет свой автопарк по новым технологиям безопасности и другим инновациям, что позволяет корпорациям использовать современные и надежные автомобили.
- Сосредоточение на бизнес-заданиях. Аренда автомобилей помогает сосредоточиться на основных деятельности компании вместо расходования времени и ресурсов на управление, ремонт, уход за автопарком.
Учитывая эти преимущества, многие корпорации выбирают аренду автомобилей как стратегический подход к решению вопросов, связанных с транспортом.
Почему BLS?
В компании BLS предлагается выгодная аренда авто для юридических лиц. Клиент получает широкий выбор транспортных средств известных марок – Hyundai, Volkswagen, Nissan, Peugeot. Smart, BMW, Tesla и других, отсутствие необходимости во вкладе, а взять авто можно на любой срок от 1 дня.
Сотрудничество с BLS позволяет рассчитывать на индивидуальное утверждение ценовой политики, анализ и аудит потребностей бизнеса в транспорте с подбором авто.
При наличии каких-либо вопросов или сложностей рационально обратиться к оператору с помощью телефона или в онлайн-режиме, что позволит получить консультацию или помощь в оформлении заказа.
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