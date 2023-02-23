Выгнать Путина, вступить в НАТО: Джонсон рассказал, какой видит победу Украины

Об этом Джонсон сказал в едином телемарафоне.

"Должна быть военная победа - крепкая, жесткая, убедительная. Надо выгнать Путина со всех территорий, по крайней мере, совсех, которые он захватил год назад. И для того, чтобы это сделать, как я понимаю, ВСУ нуждаются в помощи, нуждаются в дальнобойной артиллерии, ракетах, танках на земле, а также нуждаются в самолетах для того, чтобы поддержать с неба контратаки на российские позиции", - сказал Джонсон.

Экс-премьер Британии подчеркнул, что оружие нужно предоставлять Украине как можно быстрее.

"То, что происходило в прошлом году, - мы давали позже или раньше Javelin, Himars, Stinger, потом поступало более мощное оружие. Надо раньше, а не позже. Украинцы победят так или иначе. Украинцы показали, что не отдадут своей земле, что отобьют Херсонщину, перед этим Харьковщину, еще раньше с Киевщины выгнали россиян. Им только нужно снаряжение, оружие", - сказал Джонсон.

Британский политик также заявил, что не видит убедительных аргументов против вступления Украины в НАТО.

"Военная победа - это залог успеха. А дальше мы можем сказать, что за этим следует соглашение о будущем Украины. Я не вижу какого-либо спора, каких-то аргументов против того, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Какие были аргументы? Говорили: если Украина присоединится к НАТО, это будет провокация России. Путин уже все это нарушил.Он зашел в ненатовскую Украину, он сюда ворвался, не было даже ближайшей перспективы для Украины присоединиться к НАТО. Это все вздор, абсурд. Я думаю, перспективное будущее Украины должно быть связано с западной коллективной безопасностью. Украина хочет вступить в ЕС, мы это поддерживаем. Если Украина хочет, она должна это сделать. И лично я считаю, что Украина также должна присоединиться к НАТО. Это мое личное мнение. Мы должны способствовать тому, чтобы было ясность, видимость этого. И НАТО это дает. Украина - часть западного альянса безопасности - не угрожающего, а оборонного союза. И здесь было определенное недоразумение, неясность, которая давала Путину делать то, что он делал", - сказал Джонсон.

Политик также заявил, что нужно помочь Украине победить до конца года.

"Надо сделать так, чтобы 2023 год стал годом украинской победы - чем быстрее, тем лучше для украинского народа. Надо помочь ему победить в этой борьбе. ... Я пытался говорить с ветеранами, защищавшими Донбасс в 2016 году, когда я был в Украине как министр иностранных дел. Они уже тогда были решительны, преданы своей борьбе. Я вспоминаю этот мемориал в Киеве, где тысячи имен погибших за Украину. Я это увидел это и понял: Путин просто сошел с ума, если думает, что эта страна развалится от его толчка. Украина победит - это было ясно тогда, я повторяю это теперь с еще большей уверенностью. Наша страна сделает все, что сможет для этой победы", - подчеркнул Джонсон.