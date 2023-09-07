"Выглядит цинично": депутат рассказал, что на Харьковщине военкоматы предлагают отпевать погибшим военным попам московского патриархата

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Ежедневно сообщают, что в том или ином поселке будут похороны, погиб герой. Количество людей, которых хороним, достаточно велико. При этом цинично военкоматы каким-то образом предлагают, чтобы отпевали погибших военных священнослужители московского патриархата. Это на Харьковщине выглядит очень цинично", - подчеркнул депутат Харьковского областного совета.

Александр Скорик рассказал, что на прошлой неделе хоронили в городе Чугуев их работника, мобилизованного летом, и военкомат пригласил священнослужителя московского патриархата. Причем в военкомате относятся к такому выбору спокойно, декларируя, что представители МП должны участвовать в этом.

"Это позор на всех уровнях, цинизм высшей степени. В военкомате есть придворный поп обязательно из московского патриархата, которого приглашают на все похороны. К тому же пропаганда того, что московская церковь является украинской уже перешла все границы. Дурят головы нашим прихожанам, называя себя украинской церковью, и что молитвы вроде бы читают не на русском, а на старославянском языке, однако люди, которые хоть как-то в этом разбираются, знают, что УПЦ МП – враждебная церковь, и в этом должны все разобраться. , я уже в нервном срыве, когда на похоронах ребят звучит этот так называемый старославянский язык, а на самом деле русский. В Харьковской области это системное явление, которое переходит все границы", - отметил Скорик.

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