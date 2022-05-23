"Выглядит так, что у власти снова главный враг не Путин, а Порошенко", - политолог Гарань

Об этом написал политолог, профессор Киево-Могилянской Академии, научный директор фонда Демократические инициативы Алексей Гарань в колонке для НВ.

"Как политолог, прокомментирую политическую составляющую. Насколько убедительными были эти показания? Медведчук читает написанный текст. Медведчук рассказывает не о своих действиях и о том, чему он свидетелем не был", - заметил Гарань.

"Мы помним, как Медведчук лгал еще на процессе Василия Стуса. Очевидно, что работал еще с советскими спецслужбами, потом — с российскими. Возможно, он и сейчас тоже используется, только уже СБУ. И в этой информации, которую выдает СБУ, меня удивляет вот что. Когда мы говорим о Медведчуке, у нас первая ассоциация — связь Медведчук-Путин, измена в пользу России, поэтому важно было бы довести процесс Медведчука до конца именно в этом аспекте, но выглядит так, что у власти снова главный враг не Путин, а Порошенко", - подчеркнул политолог.

Профессор предположил, что появление видео со "свидетельствами" Медведчука именно сейчас вызвано желанием властей "отвлечь внимание от страшных последствий удара по Десне (учебный центр ВСУ, - ред. ) еще 17 мая, который уже нельзя скрыть, где погибли 87 солдат".

"Возможно, "записями Медведчука" отвлекают общественность от этого вопроса?", - спрашивает Гарань.

"В данном случае со свидетельством Медведчука против Порошенко мы имеем так называемое выборочное, политически мотивированное правосудие, - продолжает политолог. - Это как раз вписывается в кампанию, которую вели еще до войны, и продолжают сейчас против оппозиции. Это — нападки на оппозицию со стороны советников Офиса президента Украины. Кстати, тех советников, которые не находятся на государственной должности, не представляют публично деклараций. А люди с каналов Медведчука сейчас работают на едином информационном вещании, в то время как выключают патриотические каналы".