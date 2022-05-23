"Выглядит позорной спецоперацией": Княжицкий о заявлениях Медведчука по Порошенко

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"История с видео обращением Медведчука, обвиняющего Порошенко, читая текст с суфлера, выглядит позорной спецоперацией, совершенно неуместной в военное время. Если Порошенко виновен и совершал преступления, то подтверждением этому должны быть не слова одного из задержанных коллаборантов-негодяев, а решение украинского суда. Верить Медведчуку – это все равно что верить пленным российским агрессорам, которые утверждают, что попали в Украину случайно, потому что заблудились после учений в Беларуси", - написал Княжицкий.

Обнародование СБУ заявлений Медведчука Княжицкий назвал свидетельством объединения украинских властей с коллаборантами.

"Это обращение Медведчука еще одно свидетельство того, что украинские власти во время войны решили объединяться не с патриотической средой, а с коллаборантами, полностью держащими на крючке из-за их преступлений, и которые всегда были политическими проститутками. Вот примеры. Мы якобы запретили ОПЗЖ, а на самом деле власть разрешила этой "запрещенной партии" просто изменить название. Теперь 17 депутатов бывшей ОПЗЖ называются группой "Восстановление Украины". К этому "Восстановлению" присоединились также и несколько депутатов от Слуг Народа. Те же, кто не присоединился, активно голосуют вместе с властью, как и члены новой группы, за большое количество антидемократических законов", - написал Княжицкий.

Нардеп также напомнил, что пропагандисты из контролируемых Медведчуком телеканалов работают в национальном марафоне единых новостей.



"Все каналы, контролировавшиеся ОПЗЖ, стали рупорами власти и основой так называемых "Единых новостей". Канал Интер по-прежнему контролируется Дмитрием Фирташем и депутатом бывшей ОПЗЖ Сергеем Левочкиным, канал 1+1 контролируется не только Игорем Коломойским, но и самим Медведчуком.Тоже сотрудничество власти с Медведчуком и представителями ОПЗЖ для каждого украинского политика является "секретом Полишинеля". Совершал ли ошибки Порошенко? Очевидно. То, что во времена его власти не была прекращена антиукраинская деятельность медведчуковских каналов было ошибкой. Вместе с тем, тогда вообще не было ограничений свободы слова. И проукраинским телеканалам и медиа, которые критически относились к Порошенко, никто работать не мешал. Сейчас проукраинские независимые от власти медиа ограничивают", - отметил Княжицкий.

Также обратил внимание, что заявления Медведчука активно распространяет российская пропаганда.

"Интересно то, что наибольшее обращение Медведчука распространяют не только украинские СМИ, что понятно, но и путинские пропагандисты, такие, как Владимир Соловьев. Порошенко был главным врагом Путина во времена своего президентства. И если сразу после выборов у самого Порошенко действительно были иллюзии" о возможности договориться с Путиным (такие иллюзии были и у Зеленского), то перед выборами именно российские спецслужбы делали все для того, чтобы Порошенко не был избран, - написал Княжицкий.

Нардеп предположил, что на фоне роста собственного рейтинга действующие власти пытаются управлять страной монопольно и уничтожать оппозицию.

"Почему властям кажется выгодным именно сейчас уничтожить проевропейскую и проукраинскую оппозицию? Подъем рейтинга власти после начала полномасштабной агрессии, который является естественным для воюющих стран, внушил надежду, что как раз пора правительство монопольно. Это ложная надежда. Ситуация на фронте будет то лучше, то хуже, потому что война не завершится завтра. Экономика страны уничтожается агрессором. Вызовов будет становиться все больше. Единственным спасением для Украины будет полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО. Россия будет делать все, чтобы сорвать эти наши планы и уничтожить нас. Уже делает. Значительная часть европейских политиков все более скептически относится к возможности нашего членства и даже кандидатства в члены Европейского Союза, чтобы стать членами европейской семьи, нам нужно быть безупречными в защите демократии, верховенства права и свободы слова, именно ограничение свободы слова, давление на суды и попытки уничтожить оппозицию, проводимые сейчас украинскими властями, могут стать той причиной, по которой наши недруги заблокируют наше европейское движение. А продолжить его можно только в том случае, если у Владимира Зеленского хватит мудрости построить сильную и защищенную демократию", - подытожил Княжицкий.

Ранее партия "Европейская Солидарность" назвала заявления Медведчука в адрес Петра Порошенко информационной диверсией в интересах страны агрессора.

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