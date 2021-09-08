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"Выглядит как политическая диверсия": Стефанишина об идее просить США признать Украину основным союзником

8 сентября, 2021 среда
10:43
Общество Ольга Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала "политической диверсией" инициативу депутатов просить Конгресс США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"С точки зрения имиджа страны такая инициатива, через считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия", - написала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что во время встречи президентов Джо Байден и Владимир Зеленский уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в черноморском регионе, предусматривающего поддержку евроатлантических стремлений Украины; сотрудничество в рамках двустороннего Соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества; сотрудничество в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.

По ее словам, предлагаемая к рассмотрению в Раде инициатива не проговаривалась на уровне глав государств, ни на шаг не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членству в НАТО, не имеет практической добавленной стоимости, ведь Украина уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.

"Никаких гарантий статус "основного союзника вне НАТО" не дает. Афганистан тоже "союзник вне НАТО ". Гарантией безопасности Украины является реформирование в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектора безопасности и обороны и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях", - отметила Стефанишина .

Вице-премьер отметила, что этот вопрос может быть использован российской пропагандой как пример новых колебаний Украины.

"Мы дадим дополнительные аргументы тем, кто сейчас в НАТО сдержанно реагирует на стремление Украины стать членом Альянса. Этот вопрос, уверена, будет использован российской пропагандой как пример новых колебаний Украины. Слишком долго Украина была непредсказуемым и непоследовательным партнером, что только вредило нашим отношениям с Альянсом. Пришло время действий, а не громких слов или знаковых статусов. Тем более, когда речь идет о статусе, созданном для стран, которые в силу своего географического расположения не могут претендовать на членство в НАТО и не имеют подобных амбиций ", - добавила она.

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Верховная Рада
НАТО
США
Ольга Стефанишина
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