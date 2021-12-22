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Выглядит как готовность признать, что Нафтогаз должен Коломойскому газа на сумму $20 млрд, - общественный деятель о разделе Укрнафты

22 декабря, 2021 среда
21:22
Экономика

Общественный деятель и блоггер Антон Швец считает, что попытка поделить Укрнафту сейчас является попыткой реализации коррупционной схемы во время новогодних праздников

Блогер сказал об этом в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Если делить Укрнафту сейчас, то честного раздела не будет. Игорь Коломойский считает, что государство должно ему 9,7 миллиардов кубов газа. Это больше половины того, что хранится в хранилищах. То есть при разделе Укрнафты сейчас нужно этот газ учесть. В свою очередь. Нафтогаз желает получить из Укрнафты газовый бизнес, стоимость которого сейчас космическая.Как нам рассказывают, газ уже стоит $2000 за тысячу кубов.Это означает, что любой аудит, даже честный, при разделе Укрнафты покажет, что бизнес, который хочет себе забрать Нафтогаз, стоит космических денег, а бизнес, который хочет забрать Коломойский, не будет стоить таких больших денег, потому что нефть в цене выросла только в полтора раза за год. И если мы начинаем раздел именно сейчас, когда цены на газ максимальные, - это очень странное решение", - отметил Швец.

Общественный деятель подчеркнул, что единственной причиной такого решения может быть коррупция или высокие политические договорняки и так называемая борьба президента Зеленского с олигархами, которые становятся только богаче.

"Нет никакой причины для того, чтобы договариваться с Коломойским и делить Укрнафту сейчас. Но были назначены два внеочередных общих собрания акционеров Укрнафты: Коломойского, Нафтогаза и части миноритариев. Первое собрание не состоялось, ведь это было 30 ноября, накануне больших протестов, которые ожидала власть. Сейчас же – новое внеочередное собрание на фоне обещаний начать раздел Укрнафты до начала нового года Это выглядит как готовность признать, что Нафтогаз должен Коломойскому газа на сумму 20 миллиардов долларов США, и начать раздел актива, который государство хочет получить, в момент столь высокой цены, какой, может, никогда не будет. Это коррупция и похоже на попытку протащить эту коррупцию во время новогодних праздников, ведь на новогодние праздники украинцы занимаются другим, а не мониторят коррупционные решения Нафтогаза и руководства страны", - заметил Швец.

  • Напомним, Нафтогаз до конца 2021 года может разделить компанию Укрнафта на две части – "нефтяную" и "газовую". Газовая часть может отойти от "Нафтогазу", "нефтяная" - миноритарным акционерам компании, которых ассоциируют с олигархом Игорем Коломойским.
Нафтогаз
Игорь Коломойский
Антон Швец
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