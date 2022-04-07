"Выглядит эффектно, но этого мало", – Зеленский о новом пакете санкций против России

Об этом он заявил в новом обращении.



Западные государства 6 апреля объявили о новом пакете санкции против Российской Федерации. В частности, применяются новые ограничения против нескольких банков, прилагаются также персональные санкции и другие ограничения. Но, по мнению Зеленского, это "выглядит эффектно, однако мало" и те ограничения вряд ли можно назвать соразмерным тому злу, которое продолжают совершать оккупанты в Украине.



По мнению президента Украины, новую волну войны на Донбассе можно предотвратить, если Запад введет санкции, на которых настаивает Украина, и предоставит нашей стране оружие. Президент подчеркнул, если превентивных действий не будет во второй раз, это станет исторической ошибкой для всего западного мира. Известно, что украинские власти продолжают настаивать на полном блокировании российской банковской системы финансов и отказе от российской нефти.



"Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимых нам поставок оружия, в отношении которого мы обращались много раз, то Россия будет рассматривать это как разрешение. Как разрешение идти дальше, наступать, начать новую кровавую волну на Донбассе", – добавил президент.

6 апреля Соединенные Штаты вместе с G7 и Европейским Союзом наложили серьезные и немедленные экономические санкции на режим Путина за преступные действия его армии в Украине в целом и в Буче, в частности.

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