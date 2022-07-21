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Главная Мир Выглядит даже "слишком здоровым". Директор ЦРУ опроверг информацию о тяжелой болезни Путина

Выглядит даже "слишком здоровым". Директор ЦРУ опроверг информацию о тяжелой болезни Путина

21 июля, 2022 четверг
21:03
Мир Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле

У ЦРУ нет никаких разведывательных данных о том, что Владимир Путин нестабильный или имеет плохое здоровье

Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова Директора ЦРУ Уильяма Бернса.

В СМИ все чаще появляются неподтвержденные предположения, что Путин, которому в этом году исполняется 70 лет, может страдать от плохого здоровья, возможно, от рака.

Но Уильям Бернс сказал, что нет никаких доказательств, свидетельствующих об этом, пошутив, что он выглядит "слишком здоровым".

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он вполне здоров", - сказал Бернс на Форуме по безопасности в Аспене в Колорадо.

В ответ на смех он добавил, что это не официальный вывод разведки.

  • Французские журналисты исследовали, что Путин во время зарубежных визитов ходит в туалет "с чемоданчиком", чтобы враги не узнали состояние его здоровья.

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Здоровье
Владимир Путин
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