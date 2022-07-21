Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова Директора ЦРУ Уильяма Бернса.

В СМИ все чаще появляются неподтвержденные предположения, что Путин, которому в этом году исполняется 70 лет, может страдать от плохого здоровья, возможно, от рака.

Но Уильям Бернс сказал, что нет никаких доказательств, свидетельствующих об этом, пошутив, что он выглядит "слишком здоровым".

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он вполне здоров", - сказал Бернс на Форуме по безопасности в Аспене в Колорадо.

В ответ на смех он добавил, что это не официальный вывод разведки.

Французские журналисты исследовали, что Путин во время зарубежных визитов ходит в туалет "с чемоданчиком", чтобы враги не узнали состояние его здоровья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb