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Выезд студентов из Украины в условиях военного положения: кто имеет право пересечь границу и какие нужны документы

30 июня, 2022 четверг
22:04
Общество

По общему правилу, на период действия правового режима военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет перечень граждан, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а именно это является причиной предоставления отдельным гражданам разрешения на выезд за границу.

Так, ст. 23 вышеупомянутого закона четко устанавливает, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также: получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.

Следовательно, по законодательству Украины получающие высшее образование не подлежат мобилизации.

Из вышеприведенного можно сделать вывод, что поскольку соискатели высшего образования не подлежат мобилизации, то они имеют право на выезд за границу. Однако это не так.

Постановлениями Кабинета министров Украины от 29 марта 2022 г. №383 и от 01 апреля 2022 г. №399 были внесены изменения в Постановление от 27.01.1995 № 57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Так, согласно пп. 2-6 Постановления КМУ от 27 января 1995 г. N 57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", согласно которому, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 настоящих Правил также имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором - восьмом ч. 3 ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, поскольку основание, предоставляющее соискателям образования право на отсрочку, предусмотрено в абзаце 2 ч. 3 ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то на сегодняшний день соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формах получения образования, не имеют права за границу.

Однако и из этого правила есть исключение. Так, Госпогранслужба Украины утвердила перечень граждан, которым разрешено пересекать границу, включая студентов и слушателей, обучающихся за границей.

Таким образом, на основании вышеприведенного можно сделать вывод, что право на пересечение государственной границы имеют только соискатели образования, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения в иностранном учебном заведении.

Какие документы необходимо подготовить для пересечения границы лицам, обучающимся за границей

Согласно разъяснениям ГПСУ, для пересечения границы необходимо предоставить следующие документы:

  • студенческий билет или студенческую визу;
  • переведенные и нотариально заверенные документы о зачислении/обучении лица в зарубежном вузе;
  • военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва (призыва по мобилизации), справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей за дневной или дуальной формами получения образования).

Таким образом, согласно требованиям пограничной службы, для пересечения границы студентам необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту учета и сделать запись в военно-учетном документе по предоставлению отсрочки от призыва (призыва по мобилизации) и получить разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки - справку об отсрочке, выдаваемую территориальными центрами комплектования и соцподдержки.

Для получения отсрочки вместе с заявлением следует подать документы, подтверждающие обучение, с переводом на украинский язык, удостоверенные нотариально: справка от заведения о зачислении на дневную форму обучения, контракт, квитанция об оплате за обучение, приглашение и т.д.

Каждая страница документа должна быть с переводом на украинский язык и нотариально удостоверена. Документы необходимо сделать в 2-х экземплярах – один для территориального центра комплектования и социальной поддержки, второй комплект потребуется на границе.

В документах об обучении обязательно должна быть указана форма обучения: дневная или дуальная.

Обращаем внимание, что исчерпывающий список документов, которые необходимо предоставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, не утвержден. Разъяснение пограничной службы относительно перечня документов не является нормативно-правовым актом или законом.

В результате рассмотрения заявления об отсрочке вместе с документами, подтверждающими обучение в иностранном учреждении, студентам должны предоставить удостоверение (или справку) об отсрочке в военкомате. После получения всех необходимых документов студенты смогут пересечь границу.

Следует отметить, что внесение изменений Кабинетом министров Украины 01.04.2022 года в пункт 2-6 Постановления от 27.01.1995 №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" фактически ограничило права студентов, обучающихся в украинских учебных заведениях, на пересечение государственной границы. Данные студенты все равно не будут принудительно призваны на военную службу, поскольку имеют право на отсрочку. Возможно, в будущем будут внесены изменения в законодательство Украины, приравняющие права студентов украинских заведений высшего образования к правам студентов иностранных учебных заведений.

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