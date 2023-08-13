Об этом в студии Эспрессо рассказала актриса из Херсона Евгения Кирсанова.

"Уехали мы в мае. Наша история такова, что мы смогли уехать только с пятой попытки. У нас своего транспорта нет, мы искали, с кем нам ехать и нашли. Ехали однажды через Снегиревку, нас не пропустили, мы стояли целый день. Поехали второй раз, опять не пропустили.Потом одни люди рассказали, что есть другая дорога через села на Давидов Брод.Мы поехали, там не было ни одной колонны, но мы заехали в деревню, где был блокпост и там проверяли все. Там было много разных военных - кадыровцы, также из "ДНР". Допрашивали нас последние, у меня в телефоне нашли фотографию с митинга, нас высадили с вещами из машины, и сказали, что мы уже приехали", - сказала она.

Кирсанова добавила, что в это время в машине сидел наш ребенок с чужими детьми.

"Эта семья также выезжала и у них ребенок был с ДЦП. Нас допрашивали, почему мы ходили на митинги, говорили, что мы бросали коктейли Молотова, стреляли, что нам платили. Мы входили в контакт и пытались рассказать, что это не так. Мы лгали, что вышли один раз. Ты не знаешь, что сказать, у меня были мысли только о ребенке, что мне делать. Не так было страшно за себя, как за ребенка. Три с половиной часа этот допрос продолжался - нам рассказывали, как хорошо в Донецке, эта вся басня о 8 годах.Потом он сказал: "И во сколько вы оцениваете ваш залет?". С нас взяли деньги - три тысячи гривен. Они вернули нам документы и сказали почистить телефон", - рассказала актриса.

Она подчеркнула, что в тот раз тоже не получилось уехать.

"Мы ночевали в том селе и поехали уже снова, но Снегиревка была закрыта. Мы вернулись в Херсон. С 1 мая закрыли выезд вообще. У нас выключили связь на три дня полностью. В городе всегда радовались взрывам на окраине, потому что знали, что к нам идут.А в это время была полная тишина и люди находились в информационном вакууме.Мы ждали и через десять дней нам позвонили, мы нашли других перевозчиков - людей, которые вывозили.Нам сказали, что мы будем уезжать и мы поехали снова на Давидов Брод и не проехали в тот день.Они совсем никого не выпускали в тот день.И уже на следующий день мы смогли выехать через Давидов Брод.Они выпускали по 200 машин и мы, к счастью, были в первой колонне.Следующую колонну они выпустили через две часы и они попали под обстрел - тогда жертв не было, изуродованные автомобили были и пострадали. С пятой попытки, начиная с апреля - в мае мы смогли уехать", - сказала Кирсанова.

Она также рассказала, как с мужем ходила на митинги в оккупированном Херсоне.

"Оккупация людей сплотила и это показало всему миру, что Херсон - это Украина. Мы были на митингах с первого дня - 5 марта. Не было связи, не ходил транспорт, люди ходили пешком. Мне казалось, что люди не хотят их видеть и они просто уйдут, потому что увидят, что они здесь не нужны.Они были шокированы таким количеством людей.В первые дни они были растеряны, они стреляли в воздух, но никто не расходился и к ним наоборот еще ближе подходили. просто с флагами, плакатами", - добавила актриса.

Кирсанова добавила, что россияне постоянно менялись – когда все началось, там были просто военные.

"Потом когда заехала Росгвардия, начался жесткий разгон людей. Начали преследовать, снимать с транспорта, забирать на подвал, стрелять и бросать шумовые гранаты. Мы оставляли ребенка дома и вдвоем с мужем уходили. Нет ни родственников, ни бабушек, никого. Мы не могли не идти, я давала наставления сыну - если что-то, прятаться. С мужем ходили, никто не хотел друг друга оставлять", - подытожила она.