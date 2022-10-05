Выезд на временно оккупированную территорию из Запорожья приостановлен из-за обстрела гуманитарной колонны
Выезд из Запорожья на временно оккупированную территорию РФ остановили до завершения специальных мер на месте обстрела гуманитарной колонны
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация .
"Ввиду трагических событий 30 сентября и систематического нарушения правил ведения войны стороной врага принято решение о приостановлении выезда гуманитарных колонн на временно оккупированную территорию", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что запрет будет продолжаться до завершения процессуальных мероприятий на месте происшествия, а также "принятие необходимых мер безопасности для предотвращения скопления граждан и автотранспорта при формировании колонн".
Кроме того, запрещается проведение мирного собрания, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий в районе пропускного пункта и места формирования гуманитарных колонн.
- Напомним, РФ около 07:00 30 сентября ударила 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Число погибших возросло до 30, раненых - до 88. Накануне захватчики также атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО.
- 4 октября глава ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты пытаются установить "границу" вблизи Васильевки на оккупированной территории Запорожской области.
- Тогда же в сутки российские захватчики разрушили 26 объектов гражданской инфраструктуры в районе 16 населенных пунктов.
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