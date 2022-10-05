Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация .

"Ввиду трагических событий 30 сентября и систематического нарушения правил ведения войны стороной врага принято решение о приостановлении выезда гуманитарных колонн на временно оккупированную территорию", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что запрет будет продолжаться до завершения процессуальных мероприятий на месте происшествия, а также "принятие необходимых мер безопасности для предотвращения скопления граждан и автотранспорта при формировании колонн".

Кроме того, запрещается проведение мирного собрания, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий в районе пропускного пункта и места формирования гуманитарных колонн.

Напомним, РФ около 07:00 30 сентября ударила 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Число погибших возросло до 30, раненых - до 88. Накануне захватчики также атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО.

4 октября глава ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты пытаются установить "границу" вблизи Васильевки на оккупированной территории Запорожской области.

Тогда же в сутки российские захватчики разрушили 26 объектов гражданской инфраструктуры в районе 16 населенных пунктов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb