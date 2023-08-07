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OPINION

Выезд мужчин за границу: депопуляцию решит миграция

Сергей Фурса
7 августа, 2023 понедельник
18:01
Мнение

Недавно один лидер общественного мнения решил, что необходимо сохранить нацию. И для этого нужно, чтобы люди размножались

Но проклятое технологическое развитие, урбанизация и люди не хотят активно плодиться и размножаться. И тогда лидер мнений заявил, что выход есть. Надо расселить города. И вернуть большинство нации в село. И там они начнут размножаться. Как делали это столетиями. И не поспоришь, что в городах люди плодятся плохо. По всему миру. Это общий тренд.

Это идея Дугина. Автора "русского мира", который очень беспокоится о судьбе русской нации.

Почему-то вспомнилось об этом, когда в украинском Институте будущего (видимо, не очень хорошего будущего) также начали беспокоиться о будущем украинской нации и предложили после войны еще на три года оставить мужчин без базового права выезда за границу. Ну, мы ведь боролись за свободу. Поэтому живите в бараке.

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Очень подобны идеи. И в принципе часто некоторые украинские деятели, пытаясь бороться с неотвратимым, начинают продуцировать идеи, очень похожие на русский мир.

И это не нужно обсуждать. Нельзя ущемлять права человека просто потому, что нельзя. И баста. Иначе мы говорим не о демократической стране. А о тоталитарной, где цель оправдывает средства. И где свобода конкретного человека ничего не стоит. Это модель и России тоже.

И так после войны депопуляция будет нашей самой большой проблемой. И так, некоторое количество мужчин уедет, как только откроют границы. И имеют полное право так поступить. Кто-то вернется из-за границы, где пережидает войну. Что вполне естественно. А кто поедет, в том чистые демобилизовавшись из Вооруженных сил. Ибо так хочет. И не кому-то там рассказывать человеку, который отдавал все ради страны, что эта страна потом хочет не выпускать тебя из объятий.

Однако проблему надо решать, признавая ее, не способом, недопустимым для свободной страны. Демократическая страна. Страны, где права человека не пуст звук. Страну, объединенную ценностями, за которые сражалась. Ведь именно о ценностях эта война. Чтобы не стать Россией.

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Итак, после войны у нас будет большая проблема. Депопуляция. И это даже не проблема количества людей. Это проблема возрастного состава. Слишком много пенсионеров. Слишком мало работающих. Может быть, в Институте будущего предложат сократить количество пенсионеров, неизвестно. Но опять же в демократической стране такие идеи не работают.

Каков возможный ответ? Только одна. Это миграция. Привлечение трудовых мигрантов. Из разных стран. С разных континентов. Различных рас. И вероисповеданий. Просто потому, что где-то запасной Украины у нас нет.

Лучше было бы вернуть украинцев? Конечно, лучше. Но ведь вы не вернете их силой. А чем дольше длится война, тем больше уехавшие украинцы обустраивают свой быт. И тем меньше они захотят возвращаться. Более того, проблема депопуляции была актуальна для Украины и до войны. У нас не было безработицы. У нас была нехватка рабочей силы. Который есть и сейчас, даже во время войны на фоне отсутствия инвестиций.

Можно ли надеяться, что украинцы вдруг, отрицая мировые тренды, начнут активно размножаться? Нет. Это нужно признать. Если, конечно, какой-нибудь Институт будущего не предложит расселить украинцев обратно по селам.

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Поэтому миграция – единственный ответ. Нравится он вам или не нравится. Альтернативы просто нет. Альтернатива – тотальная бедность.

Это нужно признать. И к этому нужно готовиться. Этот процесс должен быть не хаотичным, а управляемым. И общество должно быть к нему готово.

Вот о чем нужно говорить, а не продуцировать сумасшедшие теории о попрании базовых прав людей и превращении Украины в барак, который питает надежду на евроинтеграцию. Хотел бы увидеть глаза европейских чиновников, которым будут предлагать сочетание таких шагов с евроинтеграцией. Хотел бы я увидеть глаза избирателей, мнение которых очень важно в Украине, когда кто-то из официальных лиц выйдет с таким предложением.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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