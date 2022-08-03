Выезд из Запорожья на оккупированные территории 3 августа не будет работать из-за погодных условий
Из Запорожья 3 августа нельзя выехать на временно оккупированные Россией территории области из-за плохих условий
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
"Сегодня, 3 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится", - отметили в администрации.
Информацию об изменениях пересечения линии фронта из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.
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