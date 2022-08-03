Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

"Сегодня, 3 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится", - отметили в администрации.

Информацию об изменениях пересечения линии фронта из-за ситуации безопасности сообщат дополнительно.

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