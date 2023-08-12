Выехавший в США член ЦИК Буглак подал в отставку

Об этом сообщает Главком.

Все должностные лица, получающие зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн.

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко зарегистрировали соответствующий проект постановления Верховной Рады по освобождению Юрия Буглака от должности члена ЦИК.

"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики", - подчеркнули нардепы.

По данным Главкома, сразу после того, как "Европейская Солидарность" инициировала отставку члена ЦИК, появилось и заявление от самого Буглака. Теперь нардепы должны проголосовать за решение.

Что известно о выезде Буглака в США

Накануне журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" провели расследование и выяснили, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины в феврале 2022 года, за 12 дней до полномасштабного вторжения, и с тех пор не возвращался. Все это время за ним остается должность и зарплата, к тому же он получает материальную помощь.

Как выяснили журналисты, в течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты – суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Буглак в комментарии к проекту Радио Свобода "Схемы" сказал, что у него "личные обстоятельства". Так, по его мнению, он не нарушал украинские законы, потому что выехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешел на дистанционную работу. Еще 14 февраля, через два дня после выезда Буглака, президент Владимир Зеленский призвал всех представителей государства вернуться в течение 24 часов в Украину. По мнению члена ЦИК – его это не касалось.

Впоследствии глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко был вызван на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для объяснений относительно члена ЦИК Юрия Буглака.