Выехавшие из Украины Влад Яма и Дмитрий Ступка развлеклись на хэллоуинской вечеринке в Майами
Танцовщик и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с актером Дмитрием Ступкой на борту катера в Майами отпраздновали Хэллоуин
Об этом сообщила супруга Влада Ямы Лилия в Instagram.
Влад Яма покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения России. Поселившись в США, танцовщик посещает мероприятия по поддержке украинцев. В этот раз на вечеринке, посвященной Хэллоуину, Яма отыграл диджей-сет. Он оделся в рубашку с ярким принтом и надел на голову парик с длинными волосами и бандану.
"На выходных прошло мероприятие в поддержку Украины. Хэллоуин", - написала в соцсети супруга Влада Лилия.
Праздник провели на борту катера в деловом районе Даунтаун Майами. Организаторами выступило сообщество украинцев Ukrainian Miami. Кроме супругов Влада и Лилии Ямы, на вечеринке развлекались и другие гости, в частности, присутствовал внук легендарного Богдана Ступки актер Дмитрий. Он также с 24 февраля не возвращался в Украину. В интервью актер отмечал, что 24-го как раз летел в Украину через Стамбул, но из-за полномасштабного вторжения все рейсы отменили. Поэтому артист вернулся в США.
В сообществе Ukrainian Miami также прокомментировали мероприятие, оценив чрезвычайную атмосферу.
"Это было невероятное мероприятие! Спасибо всем, кто пришел и был участником прекрасной атмосферы", - написали в Ukrainian Miami.
- В конце сентября жена Ямы прокомментировала выезд мужа за границу. Лилия отметила, что считает этот вопрос "как минимум некорректным". Она заметила, что это их личное дело.
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