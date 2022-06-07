Выехать за границу из-за войны планирует только каждый двадцатый украинец, – опрос

Это свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Как показал опрос, украинцев пугает война, но они не хотят дополнительно травмировать своих детей вынужденным переездом. Следовательно, украинцы с детьми – менее мобильные. Среди бездетных желающих отправиться в другую страну – почти 12%. А среди тех, кто имеет детей – всего 2,6-2,9%. К перемещению в пределах страны готовы 1,3% украинцев, не имеющих детей. Среди тех, кто имеет – втрое меньше (0,4%).

Среди воспитывающих двоих и более детей никуда не собираются ехать 77% опрошенных. Среди тех, кто имеет одного ребенка – 70,5%. Среди бездетных – 56,3%.

У половины респондентов из условно безопасных регионов есть близкие друзья или родственники, сменившие место жительства в связи с войной. Так, у 31% есть родственники/друзья, переехавшие в другую страну, у 16,5% – в другой регион, а у 12% – в другой населенный пункт в пределах региона.

Основной причиной выезда опрашиваемые назвали факт войны как таковой (56%), а также давление со стороны родственников, волнующихся за их безопасность (34%), страх оккупации (28,5%), потерю работы (23,5%), взрывы возле их дома (16%) и уничтожение инфраструктуры в результате боевых действий (11,5%).

Участие в исследовании "Самочувствие украинцев во время войны: эмоции, ожидания, личный опыт – опрос в западных и центральных регионах", проведенном 7-15 мая, приняли 1000 респондентов из западных (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольской, Черновицкой) и центральных (Винницкая, Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская области) областей Украины. Максимальная случайная ошибка выборки не превышает 3,1%.

Как показал этот же опрос, половина украинцев испытывают тревогу за будущее своей страны.

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