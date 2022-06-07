Выехать за границу из-за войны планирует только каждый двадцатый украинец, – опрос
Столько же, то есть около 5%, намерено изменить место жительства в пределах Украины
Это свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.
Как показал опрос, украинцев пугает война, но они не хотят дополнительно травмировать своих детей вынужденным переездом. Следовательно, украинцы с детьми – менее мобильные. Среди бездетных желающих отправиться в другую страну – почти 12%. А среди тех, кто имеет детей – всего 2,6-2,9%. К перемещению в пределах страны готовы 1,3% украинцев, не имеющих детей. Среди тех, кто имеет – втрое меньше (0,4%).
Среди воспитывающих двоих и более детей никуда не собираются ехать 77% опрошенных. Среди тех, кто имеет одного ребенка – 70,5%. Среди бездетных – 56,3%.
У половины респондентов из условно безопасных регионов есть близкие друзья или родственники, сменившие место жительства в связи с войной. Так, у 31% есть родственники/друзья, переехавшие в другую страну, у 16,5% – в другой регион, а у 12% – в другой населенный пункт в пределах региона.
Основной причиной выезда опрашиваемые назвали факт войны как таковой (56%), а также давление со стороны родственников, волнующихся за их безопасность (34%), страх оккупации (28,5%), потерю работы (23,5%), взрывы возле их дома (16%) и уничтожение инфраструктуры в результате боевых действий (11,5%).
Участие в исследовании "Самочувствие украинцев во время войны: эмоции, ожидания, личный опыт – опрос в западных и центральных регионах", проведенном 7-15 мая, приняли 1000 респондентов из западных (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольской, Черновицкой) и центральных (Винницкая, Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская области) областей Украины. Максимальная случайная ошибка выборки не превышает 3,1%.
- Как показал этот же опрос, половина украинцев испытывают тревогу за будущее своей страны.
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