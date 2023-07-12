Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня.

"Через Крым реальный маршрут для выезда, и можно проехать потом через страны Балтии. Также можно через Грузию. С прошлого лета этим маршрутом пользуются. По стоимости - от 500 евро до нескольких тысяч. Существуют целые автобусные маршруты регулярные", - отметил он.

Головня добавил, что выехать очень сложно.

"У кого есть паспорт РФ, могут это сделать, а тем, кто находится под каким-то подозрением, или в каких-то списках, - это сложно. С прошлого лета ФСБ значительно усилила проверки на въезде в Крым - есть большие базы данных, есть сложная техника, которая проверяет все. К сожалению, многие там застряли, в условиях постоянного давления находятся и продолжают существовать под гнетом оккупантов", - подытожил волонтер.