Выехало авто в десять раз меньше, чем летом. В Запорожской области оккупанты намеренно задерживают эвакуацию, - Федоров
За прошедшие сутки россияне выпустили не более 150 автомобилей из оккупированной Васильевки, процесс выезда на подконтрольную территорию задерживают принудительные фильтрационные меры оккупантов
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Медиацентр Украина – Укринформ.
Захватчики намеренно усложняют процесс эвакуации с временно оккупированных территорий. За 9 ноября россияне выпустили не более 150 автомобилей из Васильевки в Запорожье, что в 10 раз меньше, чем в августе и сентябре.
"В Васильевке сегодня очереди нет. Но не потому, что нет желающих уехать. Сейчас, чтобы эвакуироваться в Запорожье через Васильевку, нужно подать заявление и получить специальный пропуск для выезда. Только в Мелитополе, чтобы записаться на подачу этой заявки, нужно месяц ждать в очереди. Сегодня есть возможность записаться на середину декабря", — информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Федоров отмечает, что оккупанты рассматривают заявки на выезд в течение минимум двух недель, однако алгоритм этих действий никому не известен.
- Ранее мэр сообщал : в Мелитополе осталось 50-60 тысяч местного населения, а район заселили захватчики из разных регионов РФ. Также он предоставил информацию, что оккупанты выселяют людей из домов и строят оборонительные укрепления.
- 8 ноября Генштаб опубликовал свидетельство, что на Запорожье россияне изымают у людей паспорта Украины, заставляют получать российские.
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