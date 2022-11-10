Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Медиацентр Украина – Укринформ.

Захватчики намеренно усложняют процесс эвакуации с временно оккупированных территорий. За 9 ноября россияне выпустили не более 150 автомобилей из Васильевки в Запорожье, что в 10 раз меньше, чем в августе и сентябре.

"В Васильевке сегодня очереди нет. Но не потому, что нет желающих уехать. Сейчас, чтобы эвакуироваться в Запорожье через Васильевку, нужно подать заявление и получить специальный пропуск для выезда. Только в Мелитополе, чтобы записаться на подачу этой заявки, нужно месяц ждать в очереди. Сегодня есть возможность записаться на середину декабря", — информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Федоров отмечает, что оккупанты рассматривают заявки на выезд в течение минимум двух недель, однако алгоритм этих действий никому не известен.

Ранее мэр сообщал : в Мелитополе осталось 50-60 тысяч местного населения, а район заселили захватчики из разных регионов РФ. Также он предоставил информацию, что оккупанты выселяют людей из домов и строят оборонительные укрепления.

8 ноября Генштаб опубликовал свидетельство, что на Запорожье россияне изымают у людей паспорта Украины, заставляют получать российские.

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