Выдумывают диагнозы: россияне нашли новый повод для депортации украинских детей

Об этом сообщила советница-уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

По ее словам, фейковые медосмотры являются очередным сценарием депортации украинцев. В общей сложности есть пять сценариев, по которым российские захватчики осуществляют депортацию украинских детей, а именно:

сначала убивают родителей и затем уносят детей;

разводят детей с родителями во время фильтрационных мероприятий;

вывозят из заведений институционального ухода;

изымают из биологических семей путем лишения родителей под вымышленными поводами родительских прав;

заставляют родителей подписать "бумажку" о разрешении вывезти в "оздоровительные" лагеря, откуда детей уже не возвращают домой.

Герасимчук отметила, что после анализа информации выявлен еще и шестой сценарий депортации и принудительного вывоза детей – медицинские осмотры.

"Мы видим, что россияне делают принудительные медицинские осмотры детей на временно оккупированных территориях, когда у абсолютно здорового ребенка появляется диагноз вдруг, нуждающийся в лечении или реабилитации в Российской Федерации. Соответственно затем снова идет давление на родителей, что если вы не отдадите ребенка, мы ребенка у вас уберем, и вы его никогда не увидите. Таким образом, россияне проводят даже отбор наших детей, которых они заберут к себе", - заявила уполномоченная президента.

Она подчеркнула, что в настоящее время Украина установила имена 19 484 депортированных россиянами детей, однако враг рассказывает о якобы 744 тыс. украинских детях, которых Россия "эвакуировала".

По ее словам, ни Украина, ни третья страна или международная организация не имеют списка имен этих "эвакуированных", а фактически похищенных, 744 тыс. детей.