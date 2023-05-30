Выдумывают диагнозы: россияне нашли новый повод для депортации украинских детей
Во время проведения медосмотров на временно оккупированных территориях россияне ставят детям фейковые диагнозы – после этого родителей заставляют дать согласие на их вывоз на так называемое лечение или реабилитацию в Россию
Об этом сообщила советница-уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.
По ее словам, фейковые медосмотры являются очередным сценарием депортации украинцев. В общей сложности есть пять сценариев, по которым российские захватчики осуществляют депортацию украинских детей, а именно:
- сначала убивают родителей и затем уносят детей;
- разводят детей с родителями во время фильтрационных мероприятий;
- вывозят из заведений институционального ухода;
- изымают из биологических семей путем лишения родителей под вымышленными поводами родительских прав;
- заставляют родителей подписать "бумажку" о разрешении вывезти в "оздоровительные" лагеря, откуда детей уже не возвращают домой.
Герасимчук отметила, что после анализа информации выявлен еще и шестой сценарий депортации и принудительного вывоза детей – медицинские осмотры.
"Мы видим, что россияне делают принудительные медицинские осмотры детей на временно оккупированных территориях, когда у абсолютно здорового ребенка появляется диагноз вдруг, нуждающийся в лечении или реабилитации в Российской Федерации. Соответственно затем снова идет давление на родителей, что если вы не отдадите ребенка, мы ребенка у вас уберем, и вы его никогда не увидите. Таким образом, россияне проводят даже отбор наших детей, которых они заберут к себе", - заявила уполномоченная президента.
Она подчеркнула, что в настоящее время Украина установила имена 19 484 депортированных россиянами детей, однако враг рассказывает о якобы 744 тыс. украинских детях, которых Россия "эвакуировала".
По ее словам, ни Украина, ни третья страна или международная организация не имеют списка имен этих "эвакуированных", а фактически похищенных, 744 тыс. детей.
- В России внесли изменения в закон "О военном положении", которые в частности легализуют депортацию жителей временно оккупированных территорий и проведение так называемых выборов.
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