"Выдрать врагам дроны-глаза": Гончаренко центры отправили на передовую 10 антидроновых ружей

Каждый из более 20 волонтерских Гончаренко центров принял участие в собрании и проводил благотворительные мероприятия: мастер-классы, открытые лекции, ярмарки, концерты, акции. Собирали все вместе средства – дети, взрослые, пенсионеры. Самый маленький участник сбора – 5-летний мальчик из Одессы, собиравший монеты, и принес свою копилку в наш центр, чтобы отдать на ВСУ. Также активно присоединялись и украинцы из-за границы – география достигала США до Казахстана.

"Антидроновые ружья – сверхважная на фронте техника для радиоэлектронной борьбы с вражескими беспилотниками. Особенно сейчас, когда враг активизировал этот вид нападения. Такое устройство дает возможность выключать вражеские дроны и бороться с российскими корректировщиками огня на дистанциях до 3,5 километров. Наши военные их именно сейчас. Спасибо всем, кто присоединился. Самый маленький донат составил всего 2 гривны, но благодаря этому мы смогли совместно достичь цели. Ведь именно так мы все вместе приближаем победу", - рассказал Алексей Гончаренко во время передачи ружей в Николаеве.

По словам военного Тараса Шевченко, подразделение которого также получило одно из ружей, это очень поможет солдатам на передовой.

"Такие приборы помогают нам в выполнении боевых задач, особенно во время контрнаступления. Потому что вражеские дроны очень донимают. Антидроны на передовой берегут жизнь наших военных. А это самое важное. Потому что для нас важен каждый человек, который мотивированно защищает Украину. Спасибо всем, кто помогает армии!", - подчеркнул защитник.



Для справки: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.