Выдержавший удар ракеты РФ фрагмент стеклянного моста в Киеве выставят на аукцион

Об этом идет речь на сайте КГГА.

Благотворительный лот предоставил Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА. Это уникальный отломок стеклянной конструкции 10*3,5 см со светодиодом в защитном коробе. На корпусе находится кнопка, включающая подсветку. В общей сложности было изготовлено только 100 таких сувениров.

"Киев – выстоял. Украина – выстоит и победит. Этот сувенир – это не просто обломок моста, это символ устойчивости киевлян и всех украинцев", – отметил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Отмечено, что стартовая цена лота – 10000 грн. Все собранные по итогам аукциона средства будут направлены на обеспечение отдельного стрелкового батальона в Киеве. Этот батальон был сформирован в 2023 году. В него вошли жители столицы. В настоящее время они защищают Украину на передовой.

Аукцион пройдет 2 июня.