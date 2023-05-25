Выдержавший удар ракеты РФ фрагмент стеклянного моста в Киеве выставят на аукцион
Фрагмент Киевского стеклянного моста, выдержавшего попадание российской ракеты, можно приобрести на благотворительном онлайн-аукционе в государственной системе "Прозорро.Продажи"
Об этом идет речь на сайте КГГА.
Благотворительный лот предоставил Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА. Это уникальный отломок стеклянной конструкции 10*3,5 см со светодиодом в защитном коробе. На корпусе находится кнопка, включающая подсветку. В общей сложности было изготовлено только 100 таких сувениров.
"Киев – выстоял. Украина – выстоит и победит. Этот сувенир – это не просто обломок моста, это символ устойчивости киевлян и всех украинцев", – отметил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Отмечено, что стартовая цена лота – 10000 грн. Все собранные по итогам аукциона средства будут направлены на обеспечение отдельного стрелкового батальона в Киеве. Этот батальон был сформирован в 2023 году. В него вошли жители столицы. В настоящее время они защищают Украину на передовой.
Аукцион пройдет 2 июня.
- Во время массированного обстрела столицы 10 октября 2022 россияне попали ракетой в пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск. Несмотря на мощный взрыв, конструкция устояла – были повреждены только смотровые панели. Через два месяца мост полностью восстановили и открыли для посетителей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное