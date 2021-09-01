Выделят $45 млн помощи: Вашингтон продолжит диалог с Киевом о ситуации с безопасностью в регионе
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в среду намерены объявить о запуске диалога по энергетике и климату, целью которого будет, в частности, решение проблем, связанных с влиянием газопровода "Северный поток 2"
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Говоря об энергетике, президенты объявят о новых инициативах по борьбе с климатическим кризисом и укреплении энергетической безопасности Украины, в частности о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, во главе которого станет министерство энергетики США", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что цель этого диалога, среди прочего, заключается в том, чтобы продолжить решать проблемы влияния "Северного потока 2".
Кроме того, в Белом доме заявили, что продолжат поддерживать народ Украины, "пострадавший в результате кризиса с Россией на востоке" страны.
Также сообщается, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи.
"Говоря о гуманитарной помощи, мы также продолжаем поддерживать украинцев, которые по-прежнему страдают от кризиса с Россией на востоке, и рады объявить, что в этом году правительство США выделит дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи, чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые от этого остаются в нужде", - говорится на сайте Белого дома.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное