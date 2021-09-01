Выделят $45 млн помощи: Вашингтон продолжит диалог с Киевом о ситуации с безопасностью в регионе

Об этом сообщается на сайте Белого дома.



"Говоря об энергетике, президенты объявят о новых инициативах по борьбе с климатическим кризисом и укреплении энергетической безопасности Украины, в частности о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, во главе которого станет министерство энергетики США", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что цель этого диалога, среди прочего, заключается в том, чтобы продолжить решать проблемы влияния "Северного потока 2".

Кроме того, в Белом доме заявили, что продолжат поддерживать народ Украины, "пострадавший в результате кризиса с Россией на востоке" страны.

Также сообщается, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи.

"Говоря о гуманитарной помощи, мы также продолжаем поддерживать украинцев, которые по-прежнему страдают от кризиса с Россией на востоке, и рады объявить, что в этом году правительство США выделит дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи, чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые от этого остаются в нужде", - говорится на сайте Белого дома.