Выделенные ЕС €500 млн не пойдут на финансирование поставок боевых самолетов в Украину, - президент Евросовета
Европейский союз выделил для Украины €500 млн финансовой помощи, однако эти средства не используют для финансирования отправки боевых самолетов в Украину
Об этом президент Евросовета Шарль Мишель сообщил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.
"В рамках FEP было мобилизовано 500 млн евро, 450 – на летальное оборудование и 50 млн на нелетальные материалы. Мы впервые выделили средства для доставки смертоносной военной техники", – заявил Мишель.
Он подчеркнул, что эти европейские средства не пойдут на финансирование поставок боевых самолетов в Украину.
- Напомним, 3 марта Европейская комиссия приняла решение направить Украине не менее 500 млн евро на гуманитарную помощь. Средства будут выделяться из бюджета ЕС.
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