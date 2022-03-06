Выделенные ЕС €500 млн не пойдут на финансирование поставок боевых самолетов в Украину, - президент Евросовета

Об этом президент Евросовета Шарль Мишель сообщил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.



"В рамках FEP было мобилизовано 500 млн евро, 450 – на летальное оборудование и 50 млн на нелетальные материалы. Мы впервые выделили средства для доставки смертоносной военной техники", – заявил Мишель.



Он подчеркнул, что эти европейские средства не пойдут на финансирование поставок боевых самолетов в Украину.

Напомним, 3 марта Европейская комиссия приняла решение направить Украине не менее 500 млн евро на гуманитарную помощь. Средства будут выделяться из бюджета ЕС.