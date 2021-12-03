Выдающиеся заслуги перед Украиной или контрактная служба в ВСУ: появился текст законпроекта о двойном гражданстве
В пятницу, 3 декабря, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта №6368 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины", инициированного президентом Владимиром Зеленским
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт Рады.
Законопроект предусматривает предоставление гражданства Украины иностранцам, имеющим выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, или если человек состоит в браке с таким лицом или является ребенком такого лица.
Кроме того, предусматривается возможность предоставления украинского гражданства иностранцам, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии Украины, или являются членом супругов или ребенком такого лица.
Требование отказа от иностранного гражданства и признания себя только гражданином Украины президент предлагает оставить для ряда случаев, в частности, если человек является гражданином государства-агрессора и подвергся на родине политических преследований, или является членом супругов или ребенком такого лица".
В законопроекте также пересматриваются основания потери гражданства, в том числе:
- использование совершеннолетним гражданином Украины, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности, национальным интересам Украины;
- установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, лицами, которые на момент прохождения военной службы имели гражданство Украины.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ разработан в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенному в действие Указом Президента Украины от 4 марта 2021 года № 85.
- Напомним, в октябре 2019 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства .
- 6 сентября 2020 года Кулеба заявил, что МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве.
- 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский заявил , что внесет в парламент законопроект о множественном гражданстве в рамках поддержки диаспоры.
- 2 декабря законопрокт президента Владимира Зеленского о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" был зарегистрирован в Верховной Раде.
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