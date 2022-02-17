Выдавали рецепты на наркотические средства под видом реабилитации: ГБР проводит обыски в пяти городах

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Следствие установило, что практически во всех регионах страны действовала организованная группировка, выдавшая тысячи рецептов на покупку лекарств, неконтролируемое использование которых часто приводит к роковым последствиям.



Злоумышленники активно работали с 2014 года под видом государственной программы по лечению наркозависимых.







Система, призванная помогать наркозависимым, еще больше втягивала молодежь в наркоманию. По предварительной версии следствия, злоумышленники имели связи с чиновниками в правоохранительных органах.



Организаторы создали незаконные предприятия, открывшие наркологические кабинеты в крупных городах Украины. В схему также были привлечены аптеки. По оперативной информации, за несколько сотен гривен злоумышленники продавали рецепты на 40 таблеток метадона. Затем "покупатели" законно получали метадон и перепродавали его на черном рынке. Одна точка реализовывала в среднем до 2-3 тыс. рецептов в месяц.







По предварительной оценке, ежемесячное обращение нелегального бизнеса могло составить около 10 млн грн.







В рамках уголовного производства 17 февраля проходят более 40 обысков в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе и Днепре, а также в привлеченных к схеме должностных лиц среди местного руководства правоохранительных органов.



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