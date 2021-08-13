Выдавала себя за иностранца-богача: сотрудница одного из вузов присвоила 600 тыс. грн в афере с онлайн-знакомствами

Об этом передает пресс-служба полиции.

41-летняя фигурантка работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала в преступных целях.

Женщина создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. Этот "мужчина", по легенде злоумышленницы, прислал потерпевшей посылку со слитками золота, однако на таможне на дорогостоящий подарок якобы наложили арест.

Для уплаты штрафа фигурантка убедила потерпевшую взять кредит на 600 тыс. грн и перечислить на подконтрольный злоумышленнице счет.

По месту жительства и месту регистрации правонарушителя работники полиции провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

Сейчас полицией открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об объявлении подозрения.

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