Выдавал земли в Хмельницкой области по второму кругу: руководитель Госгеокадастра области получил подозрение
ДБР сообщило о подозрении руководителю главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Хмельницкой области из-за "оборудия" с землей
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
Высокопоставленное лицо подписало несколько приказов о выделении земли 8 гражданам без проверки того, что они уже получали землю.
Через несколько дней эти жители передали свои земли столичной фирме, занимающейся выращиванием зерновых культур.
"Речь идет о 16 га земель Китайгородского и Староушицкого поселковых советов Каменец-Подольского района Хмельницкой области", - пишет пресс-служба.
Это нанесло государству ущерб почти на 700 тыс. грн.
Начальника главного управления Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру Хмельницкой области подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.
Следствие проверяет, не получал ли чиновник взятки за эти действия и изучает другие возможные эпизоды незаконного выделения земли.
Напомним, в конце апреля узнали о незаконной раздаче земель Миролюбненского территориального общества Староконстантиновского района. По данным следствия, чиновники раздали частным лицам около 40 га земли в обход законодательства. Их рыночная стоимость составляет около 3 млн. грн.
- 1 мая правоохранители задержали депутата облсовета и его супругу за рейдерство. Злоумышленники пытались завладеть помещениями Укрпочты у побережья Одесской области.
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