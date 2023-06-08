Об этом информирует Государственное бюро расследований .

Высокопоставленное лицо подписало несколько приказов о выделении земли 8 гражданам без проверки того, что они уже получали землю.

Через несколько дней эти жители передали свои земли столичной фирме, занимающейся выращиванием зерновых культур.

"Речь идет о 16 га земель Китайгородского и Староушицкого поселковых советов Каменец-Подольского района Хмельницкой области", - пишет пресс-служба.

Это нанесло государству ущерб почти на 700 тыс. грн.

Начальника главного управления Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру Хмельницкой области подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Следствие проверяет, не получал ли чиновник взятки за эти действия и изучает другие возможные эпизоды незаконного выделения земли.

Напомним, в конце апреля узнали о незаконной раздаче земель Миролюбненского территориального общества Староконстантиновского района. По данным следствия, чиновники раздали частным лицам около 40 га земли в обход законодательства. Их рыночная стоимость составляет около 3 млн. грн.