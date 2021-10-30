Выдавал себя за ветерана-афганца. В Черкасской области известного музейщика и волонтера обвиняют в мошенничестве

Следователи открыли уголовное производство, информирует Еспресо.TV.



"24 года назад мужчина уговорил двух знакомых воинов подтвердить его участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан и даже то, что он получил множественное осколочное ранение, благодаря чему добился статуса УБД и II группы инвалидности", - говорят в Нацполиции.



С июня 1997 года жителю Звенигородки назначена пенсия в связи с инвалидностью, которая в 2004 году ему была установлена пожизненно, и выдано бессрочное удостоверение инвалида войны II группы, который имеет право на льготы, установленные законодательством Украины для ветеранов войны - инвалидов войны.



"В дальнейшем, с целью собственного обогащения и фактического денежного содержания, мужчина обратился с заявлением о ходатайстве об установлении пенсии за особые заслуги перед Украиной и подал на рассмотрение комиссии недостоверные документы. Ему назначили пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении военнослужащих" и надбавку по закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" в размере 23% от прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионный фонд Украины в Черкасской области (Звенигородский отдел обслуживания граждан) завладел бюджетными средствами и нанес материальный ущерб государству в больших размерах, на общую сумму более 500 тысяч гривен", - говорится в сообщении правоохранителей.



Детективы следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, при процессуальном руководстве областной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.







Как стало известно журналистам черкасского портала Обо всем от собственных источников в правоохранительных органах, речь идет о владельце военного музея "Бойкова Шампань" - Олеге Бойко.



"В последние годы он известен еще и публичными ссорами со своим братом, с которым они делят имущество прежнего музея", - отмечает издание.



Мужчина неоднократно жаловался на действия полиции по отношению к нему. А однажды даже открыл огонь по полицейским из собственного оружия. Тогда Бойко пытались привлечь к ответственности и даже заключили под стражу. Однако уже под давлением общественности его отпустили под домашний арест.





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