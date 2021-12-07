Выдавал себя за сотрудника СБУ и требовал деньги у иностранцев: правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



Мужчина выдавал себя за сотрудника СБУ и вместе с сообщниками угрожал иностранцам депортацией из Украины, если те не заплатят им взятку.



Среди организаторов преступной схемы был еще один гражданин Украины – уроженец Сирии.



По информации следствия, он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги вроде бы для сотрудников Службы безопасности Украины. Это якобы требовалось, чтобы у женщины не аннулировали документы о праве на постоянное проживание в Украине и не депортировали ее мужа.



Злоумышленника поймали при получении взятки. Оба участника мошеннической схемы сообщили о подозрении. Им изберут меру пресечения.



Производство расследуют по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, злоумышленников , шантажировавших иностранцев, задержали 10 ноября.

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