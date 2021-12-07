Выдавал себя за сотрудника СБУ и требовал деньги у иностранцев: правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику
Правоохранители вручили подозрение еще одному участнику группировки, шантажировавшей иностранцев в Украине
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Мужчина выдавал себя за сотрудника СБУ и вместе с сообщниками угрожал иностранцам депортацией из Украины, если те не заплатят им взятку.
Среди организаторов преступной схемы был еще один гражданин Украины – уроженец Сирии.
По информации следствия, он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги вроде бы для сотрудников Службы безопасности Украины. Это якобы требовалось, чтобы у женщины не аннулировали документы о праве на постоянное проживание в Украине и не депортировали ее мужа.
Злоумышленника поймали при получении взятки. Оба участника мошеннической схемы сообщили о подозрении. Им изберут меру пресечения.
Производство расследуют по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, злоумышленников , шантажировавших иностранцев, задержали 10 ноября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное