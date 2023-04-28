Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

Во время оккупации Мариуполя в марте 2022 года россияне захватили областную больницу интенсивного лечения. Тогда там находилось минимум семь украинских военных. Чтобы это скрыть, медики переодели их в гражданскую одежду.

Однако поддержавшая РФ офтальмолог во время обхода добровольно передала россиянам информацию о пребывании тяжелораненых и больных украинских военных. В результате оккупанты взяли воинов в плен и издевались над ними физически и психологически.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту госизмены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).