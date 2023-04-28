Выдала россиянам тяжелораненых украинских военных: в Украине будут судить врача из Мариуполя
В Украине будут судить врача из Мариуполя, которая выдала россиянам место нахождения раненых украинских военных, в результате чего их взяли в плен
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
Во время оккупации Мариуполя в марте 2022 года россияне захватили областную больницу интенсивного лечения. Тогда там находилось минимум семь украинских военных. Чтобы это скрыть, медики переодели их в гражданскую одежду.
Однако поддержавшая РФ офтальмолог во время обхода добровольно передала россиянам информацию о пребывании тяжелораненых и больных украинских военных. В результате оккупанты взяли воинов в плен и издевались над ними физически и психологически.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту госизмены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
- 27 апреля СБУ объявила подозрение главе Полтавского райсуда, которая сливала ФСБ данные об азовцах, и подстрекала других работников учреждения к сотрудничеству с россиянами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное