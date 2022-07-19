Об этом в эфире Эспрессо заявила народная депутат от "Слуги Народа" Галина Янченко.

"По меньшей мере, мы считаем выдачу российских паспортов ничтожной. Собственно, это и Россия понимает, и поэтому с 2014 года они не шли таким путем, а выдавали просто ничего не стоящие бумажки - паспорта "Л/ДНР", потому что не хотели брать на себя ответственность", - сказала она.

Нардеп констатировала, что Россия подняла ставки и пошла на открытую агрессию.

"Они бомбят украинские города, стреляют ракетами по гражданским объектам. Все это очевидные военные преступления для всего мирового сообщества. Я думаю, что Украина должна обеспечивать максимальную эвакуацию тех людей, которые хотят и готовы ехать с оккупированной территории, или где идут боевые действия. Мы должны спасти этих людей, чтобы они не стали заложниками террористов и военных преступников, которыми является рашист и", - подытожила Янченко.