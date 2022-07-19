Выдача российских паспортов на оккупированных территориях ничтожна, - нардеп Янченко
Украина должна забирать с оккупированных территорий своих граждан, а раздача там паспортов РФ ничтожна
Об этом в эфире Эспрессо заявила народная депутат от "Слуги Народа" Галина Янченко.
"По меньшей мере, мы считаем выдачу российских паспортов ничтожной. Собственно, это и Россия понимает, и поэтому с 2014 года они не шли таким путем, а выдавали просто ничего не стоящие бумажки - паспорта "Л/ДНР", потому что не хотели брать на себя ответственность", - сказала она.
Нардеп констатировала, что Россия подняла ставки и пошла на открытую агрессию.
"Они бомбят украинские города, стреляют ракетами по гражданским объектам. Все это очевидные военные преступления для всего мирового сообщества. Я думаю, что Украина должна обеспечивать максимальную эвакуацию тех людей, которые хотят и готовы ехать с оккупированной территории, или где идут боевые действия. Мы должны спасти этих людей, чтобы они не стали заложниками террористов и военных преступников, которыми является рашисти", - подытожила Янченко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.1
Покупка 36.1Продажа 37.07
-
EUR
Покупка 36.18Продажа 37.37
- Актуальное
- Важное