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Главная Общество "Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет". В СНБО опровергли самые распространенные фейки о сообщениях из военкомата

"Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет". В СНБО опровергли самые распространенные фейки о сообщениях из военкомата

10 июня, 2022 пятница
18:31
Общество

Центр противодействия дезинформации опровергает самые распространенные фейки о вручении повесток от военкомата. В частности, о вручении повесток на улице, неполучении фактического сообщения и командировки на войну сразу после повестки

Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Остановили на улице и вручили повестку. Законом такое не предусмотрено!" – это действительно не так, отмечают в ЦПИ, ведь украинцы во время общей мобилизации получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или блокпостах. Это не противоречит закону.

Призывников пугает командировка на фронт сразу после получения повестки.

"В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Вручение повестки не означает мобилизацию. В первую очередь вызов в военкомат – для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе", – объясняют в пресс-службе.

Кроме того, некоторые думают, что испортив повестку, можно спрятаться и не появляться в военкомат. Однако, за неявку без уважительных причин предусмотрен штраф от 1 700 до 3 400 грн.

"За уклонение от призыва на военную службу при мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет", – добавляют в ЦПИ.

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фейки
Совет национальной безопасности и обороны
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