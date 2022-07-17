Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в телеграме.

"Сообщения о выбросе гептила (очень опасный для человека компонент ракетного топлива, - ред.) начали распространяться после вражеского удара по Южмашу в Днепре. Но все они - ложные", - отметили в ведомстве.

Оккупанты, обстреляв шестью ракетами завод, могли вызвать утечку гептила и совершить теракт, который по масштабам сравним с ядерной катастрофой. Однако в терробороне отметили, что в начале полномасштабного вторжения РФ гептил и его производные на Южмаше срочно утилизировали.

"Итак, утечки не было. А слухи распространяют враги, чтобы посеять панические настроения", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

15 июля в Днепре прогремела серия взрывов, в городе начался пожар. В результате авиаудара РФ три человека погибли.

16 июля стало известно, что россияне обстреляли Днепр из стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС из района Каспийского моря. Стоимость одной крылатой ракеты составляет $13 млн.

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