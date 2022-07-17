Выброс токсинов в результате обстрела Южмаша: терроборона опровергла фейк
ТрО опровергла фейк о якобы выбросе токсического гептила в результате российского удара по Южмашу в Днепре
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в телеграме.
"Сообщения о выбросе гептила (очень опасный для человека компонент ракетного топлива, - ред.) начали распространяться после вражеского удара по Южмашу в Днепре. Но все они - ложные", - отметили в ведомстве.
Оккупанты, обстреляв шестью ракетами завод, могли вызвать утечку гептила и совершить теракт, который по масштабам сравним с ядерной катастрофой. Однако в терробороне отметили, что в начале полномасштабного вторжения РФ гептил и его производные на Южмаше срочно утилизировали.
"Итак, утечки не было. А слухи распространяют враги, чтобы посеять панические настроения", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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