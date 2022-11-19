Выбрать в НОК представителей ОПЗЖ – это скотское неуважение к тем, кто на фронте, - Петр Порошенко
Петр Порошенко в Галифаксе заявил журналистам, что скандал вокруг выборов в Национальный олимпийский комитет возмутителен и демонстрирует неуважение к тем, кто сейчас воюет на фронте
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Я думаю, что Украина наконец-то начала нарабатывать определенный иммунитет против таких скотских, неуважительных к людям, которые сейчас воюют, шагов отдельных институтов. У меня есть вопросы к членам делегаций, которые выбирали: скажите, это народ вам сказал именно таких негодяев выбирать? Илиэто коррупция? Что это было?" – сказал Порошенко.
Пятый президент Украины также отметил Андрея Шевченко, который сразу же покинул состав Национального олимпийского комитета.
"Я приветствую поступок Андрея Шевченко, он повел себя очень достойно. У меня есть второй вопрос к Верховной Раде: слушайте, а может нам поучиться? Может, вы объясните своим избирателям, каким образом у нас депутат ОПЗЖ возглавляет комитет свободы слова? Это пятая колонна РФ, которая забрала у нас столько крови, они были провокаторами. Я хочу напомнить, что еще 9 месяцев назад они все утверждали, что в Украине гражданская война. Что в Украине нет российских войск. Что войну начали украинцы и лично Порошенко. А они в то время ездили в Москву и пытаются теперь ловить свою рыбку в мутной воде. Давайте поучимся достойному поступку наших героев, выбросим из парламента этих горе-провокаторов, которые пробрались в НОК. Думаю, это очень просто", – заметил Петр Порошенко.
Как известно, пятый президент Украины Петр Порошенко принимает участие в ежегодном Международном форуме безопасности в Галифаксе.
Главной темой Международного форума безопасности в Галифаксе является вторжение России в Украину. В рамках Форума запланировано выступление Петра Порошенко по теме укрепления антипутинской коалиции, поставки западных вооружений в Украину и поддержки членства Украины в НАТО.
В работе Форума принимают участие, в частности, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Канады Анита Ананд, а также высшее военное руководство стран-членов НАТО и руководители крупнейших компаний по производству вооружения.
- 17 ноября стало известно, что новым президентом НОК Украины стал Вадим Гутцайт. Также в состав НОК вошли Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.
- После этого Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава Национального олимпийского комитета.
- 18 ноября стало известно, что Суркис и Шуфрич покинут состав НОК.
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