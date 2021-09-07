Выбрать таблетку: Компания Warner Bros. анонсировала новую "Матрицу" с помощью 180 тысяч "тизеров"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В тизере названа дата выхода первого трейлера фильма - 9 сентября.



На сайте ленты WhatIsTheMatrix.com людям предлагают выбрать одну из двух капсул: синюю или красную. Это отслылка на известную сцену из трилогии.



В зависимости от решения, сайт генерирует один из 180 тыс. уникальных вариантов тизера с кадрами "Матрицы", адаптируя видео под реальное время

