Выбрать таблетку: Компания Warner Bros. анонсировала новую "Матрицу" с помощью 180 тысяч "тизеров"
Компания Warner Bros. опубликовала первый тизер "Матрицы: Воскрешение", его сделали в интерактивном формате
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В тизере названа дата выхода первого трейлера фильма - 9 сентября.
На сайте ленты WhatIsTheMatrix.com людям предлагают выбрать одну из двух капсул: синюю или красную. Это отслылка на известную сцену из трилогии.
В зависимости от решения, сайт генерирует один из 180 тыс. уникальных вариантов тизера с кадрами "Матрицы", адаптируя видео под реальное время
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